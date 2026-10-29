5 Faktor yang Membuat Lamine Yamal dan Kylian Mbappé Terjebak Kutukan Ballon d’Or

Lamine Yamal dan Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kegagalan Lamine Yamal dan Kylian Mbappé meraih Ballon d’Or 2026 memunculkan kembali pembahasan mengenai sejumlah pola yang kerap disebut sebagai kutukan dalam penghargaan individu tertinggi sepak bola tersebut.
Meski keduanya tampil mengesankan dan berhasil menempati posisi tiga besar, Harry Kane keluar sebagai pemenang.
Berikut 5 faktor yang menggambarkan mengapa prestasi tertentu yang diraih oleh Yamal dan Mbappe tidak selalu menjamin kemenangan Ballon d’Or, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10).
1. Memenangkan Penghargaan Pemain Muda Tidak Menjamin Ballon d’Or
Lamine Yamal telah meraih Golden Boy pada 2024 serta Trofi Kopa pada 2024, 2025, dan 2026, tetapi belum berhasil memenangkan Ballon d’Or senior. Perjalanannya dari peringkat kedelapan pada 2024, posisi kedua pada 2025, hingga peringkat ketiga pada 2026 menunjukkan bahwa dominasi dalam kategori pemain muda tidak otomatis berlanjut menjadi gelar individu tertinggi.
2. Menjadi Pemain Terbaik Piala Dunia Tidak Menjamin Kemenangan
Penghargaan Bola Emas Piala Dunia diberikan kepada pemain terbaik turnamen, tetapi prestasi tersebut tidak selalu berujung pada kemenangan Ballon d’Or. Lionel Messi, misalnya, meraih Bola Emas Piala Dunia 2014, tetapi Ballon d’Or pada tahun itu dimenangkan Cristiano Ronaldo, sedangkan Luka Modrić berhasil memenangkan kedua penghargaan tersebut pada 2018.
3. Menjuarai Piala Dunia Tidak Otomatis Membawa Ballon d’Or
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