4 Pelatih Premier League yang Kini Berada dalam Tekanan Besar setelah Rentetan Hasil Buruk

JawaPos.com – Musim Liga Premier Inggris 2026/27 belum mencatat pemecatan manajer pertama, tetapi sejumlah pelatih mulai menghadapi tekanan akibat hasil pertandingan yang mengecewakan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Michael Carrick, Pierre Sage, Álvaro Arbeloa, dan Frank Lampard menjadi 4 nama yang disorot karena belum mampu memenuhi ekspektasi klub masing-masing.

1. Michael Carrick – Manchester United

Michael Carrick menghadapi tekanan setelah Manchester United menelan sejumlah kekalahan, termasuk saat melawan Manchester City, Brighton, Atlético Madrid, dan Bournemouth.

Kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth di kandang sendiri dilaporkan mendorong petinggi klub mengevaluasi kemungkinan mencari pengganti, sementara kelemahan di lini pertahanan dan serangan turut menjadi sorotan.

Meskipun masih mendapat dukungan dari sebagian penggemar, Carrick membutuhkan hasil positif untuk meredakan kekhawatiran mengenai masa depannya di Old Trafford.

2. Pierre Sage – Crystal Palace