Mantan Striker Inggris Nilai Harry Kane Tidak Cukup Memukau untuk Memenangkan Ballon d’Or

Harry Kane (Talksport)
JawaPos.com – Mantan striker tim nasional Inggris, Dean Ashton, menjelaskan alasan Harry Kane dinilai belum pantas memenangkan penghargaan Ballon d’Or 2026 meskipun tampil impresif bersama Bayern München.
Dilansir dari laman Talk Sport pada Kamis (29/10), Ashton mengakui bahwa Kane merupakan salah satu penyerang tengah terbaik dengan statistik mencetak gol yang mengesankan.
Menurut Ashton pencapaian tersebut belum cukup untuk menjadikannya pemenang penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola.
Ashton justru menilai Lamine Yamal lebih layak mendapatkan penghargaan tersebut karena mampu memperlihatkan kemampuan istimewa yang membuat penonton dan sesama pemain merasa kagum.
Ashton menekankan bahwa pemenang Ballon d’Or seharusnya memiliki kemampuan yang sulit ditiru oleh pemain lain.
Ashton beranggapan bahwa Kane memang merupakan pemain fantastis yang mampu mencetak banyak gol dan menciptakan peluang, tetapi penampilannya tidak selalu menghadirkan sesuatu yang benar-benar luar biasa dibandingkan pemain lain.
Sebaliknya, Ashton mengaku terkesan dengan aksi Yamal yang dinilainya mampu memperlihatkan kualitas teknis dan kreativitas istimewa di lapangan.
Pendapat Ashton tersebut mendapat tanggapan berbeda dari legenda Arsenal, Martin Keown, yang membela peluang Kane untuk memenangkan Ballon d’Or.
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