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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.11 WIB

4 Alasan Tak Terduga yang Membuat Lamine Yamal Gagal Raih Ballon d’Or 2026

Lamine Yamal (Bein Sports) - Image

Lamine Yamal (Bein Sports)

JawaPos.com – Lamine Yamal harus puas menempati peringkat ketiga dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2026, di bawah Harry Kane dan Kylian Mbappé.

Vincent Garcia, pemimpin redaksi France Football, mengungkapkan sejumlah faktor yang mungkin memengaruhi hasil pemungutan suara, termasuk persaingan dengan rekan setim Yamal di tim nasional Spanyol, Rodri.

Berikut 4 alasan yang diduga memengaruhi kegagalan bintang Barcelona tersebut meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola dunia, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10).

1.     Rodri Diduga Membagi Dukungan Pemilih

Vincent Garcia menilai Rodri mungkin mengambil sebagian suara yang berpotensi diberikan kepada Yamal dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2026. Keduanya merupakan bagian dari tim nasional Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2026, sehingga sejumlah jurnalis memilih Yamal.

Diketahui bahwa pemilih lainnya memberikan dukungan kepada Rodri. Namun, dugaan tersebut merupakan interpretasi Garcia terhadap hasil pemungutan suara dan bukan bukti bahwa Yamal pasti akan menang jika Rodri tidak menjadi pesaing.

2.     Keberhasilan Spanyol Membuat Suara Terbagi

Menurut Garcia, keberhasilan Spanyol di Piala Dunia 2026 lebih menonjol sebagai pencapaian kolektif daripada dominasi satu pemain secara individual. Situasi tersebut membuat para jurnalis memiliki beberapa kandidat dari tim yang sama untuk dipertimbangkan dalam pemungutan suara Ballon d’Or.

Editor: Novia Tri Astuti
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