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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.00 WIB

Langgar Aturan dalam Upaya Merekrut Julián Álvarez, Barcelona Didenda

Julian Alvarez berpeluang kembali memimpin lini depan Atletico Madrid saat menjamu Deportivo La Coruna dalam perburuan kemenangan keenam beruntun di La Liga. (Atletico Madrid) - Image

Julian Alvarez berpeluang kembali memimpin lini depan Atletico Madrid saat menjamu Deportivo La Coruna dalam perburuan kemenangan keenam beruntun di La Liga. (Atletico Madrid)

JawaPos.com - Barcelona dijatuhi denda sebesar €602 oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) setelah dinyatakan melanggar aturan dalam upaya merekrut Julián Álvarez dari Atlético Madrid. Klub asal Catalan itu dikabarkan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Menurut sebuah sumber, Barcelona dianggap melakukan pendekatan kepada Álvarez sebelum secara resmi memberi tahu Atlético mengenai ketertarikan mereka. Kasus ini bermula dari upaya Blaugrana mencari penyerang baru untuk menggantikan Robert Lewandowski dan Ferran Torres yang disebut-sebut akan meninggalkan klub.

Barcelona beberapa kali mencoba merekrut penyerang timnas Argentina tersebut pada bursa transfer musim panas. Namun, pendekatan mereka membuat Atlético geram. Klub ibu kota Spanyol itu menuduh Barcelona melakukan kontak ilegal dengan pemainnya sebelum melaporkan kasus tersebut kepada RFEF dan FIFA.

FIFA menyatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara tersebut. Sementara itu, RFEF akhirnya menjatuhkan denda ringan setelah menyelesaikan penyelidikannya.

Kontak dengan Agen Álvarez Jadi Persoalan

Melansir ESPN, hasil investigasi RFEF menemukan bahwa Barcelona telah berkomunikasi dengan Fernando Hidalgo, agen Álvarez saat itu, sebelum menghubungi Atlético secara resmi.

Percakapan antara Hidalgo dan direktur olahraga Barcelona, Deco, diketahui berlangsung pada 15 Mei. Sementara itu, komunikasi tertulis pertama Barcelona dengan Atlético baru dilakukan pada 28 Mei.

Meski menemukan adanya pelanggaran, RFEF mengategorikan tindakan Barcelona sebagai pelanggaran peraturan ringan. Kasus tersebut dikenakan Pasal 133 Kode Disiplin RFEF, bukan Pasal 93 yang mengatur pelanggaran secara sadar dan berulang terhadap peraturan federasi.

Perbedaan pasal tersebut membuat Barcelona hanya menerima hukuman berupa denda €602 atau sekitar US$669.

Editor: Banu Adikara
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