Cristiano Ronaldo Terpilih sebagai Pemilik Edisi Ballon d’Or Terbaik Sepanjang Masa

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo terpilih sebagai pemenang penghargaan BOAT (Best of All Time) untuk edisi Ballon d’Or terbaik sepanjang masa.
Dilansir dari laman resmi Real Madrid pada Kamis (29/10), Dalam pemungutan suara yang berlangsung sepanjang Oktober di situs resmi Ballon d’Or, pemain asal Portugal tersebut mengungguli Lionel Messi yang menempati posisi kedua berkat penampilannya pada 2012.
Penghargaan ini bersifat simbolis dan ditentukan berdasarkan pilihan penggemar tanpa disertai penyerahan trofi fisik.
Terpilihnya musim 2007/08 sebagai yang terbaik tidak terlepas dari pencapaian Ronaldo bersama Manchester United. Saat itu, ia membantu klub meraih gelar Liga Primer Inggris dan Liga Champions, serta memenangkan Community Shield.
Ronaldo juga mencetak 31 gol di Liga Primer Inggris sehingga menjadi pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut dan meraih Sepatu Emas Eropa, sebelum akhirnya memenangkan Ballon d’Or pertamanya pada 2008.
Jajak pendapat yang diselenggarakan France Football tersebut diikuti oleh 5.009 penggemar yang masing-masing memberikan suara dengan biaya EUR 1 euro sekitar Rp19.000 per suara,
Sejumlah legenda sepak bola lainnya turut masuk dalam daftar kandidat, termasuk Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Marco van Basten, dan Michel Platini.
Hasil tersebut kembali menyoroti pencapaian Ronaldo pada 2008 sekaligus mempertegas posisinya dalam sejarah sepak bola dunia.
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