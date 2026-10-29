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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.57 WIB

Justin Hubner Sukses Tendang Penalti, Fortuna Sittard Singkirkan Sparta Rotterdam

Justin Hubner saat bermain untuk Fortuna Sittard. (Dok. Justin Hubner)&nbsp; - Image

Justin Hubner saat bermain untuk Fortuna Sittard. (Dok. Justin Hubner)&nbsp;

JawaPos.com-Justin Hubner sukses menendang penalti untuk membantu Fortuna Sittard mengalahkan Sparta Rotterdam di putaran pertama KNVB Beker. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 (adu penalti 3-2) tersebut dimainkan di Sparta Stadion Het Kasteel, Kamis (29/10/2026). 

Sparta Rotterdam berhasil unggul di babak pertama setelah Milan Zonneveld mencetak gol menit ke-15. Fortuna Sittard berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Kristoffer Peterson dan Lequincio Zeefuik. 

Tim tuan rumah tidak ingin cepat menyerah setelah tertinggal. Pada menit ke-90, Sparta Rotterdam menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Milan Zonneveld. 

Saat laga berakhir imbang di waktu normal, maka kedua tim harus mengakhiri laga dengan adu penalti. Fortuna Sittard pada akhirnya menjadi pemenang setelah unggul 3-2 lewat adu penalti. 

Dari lima penendang Fortuna Sittard, Justin Hubner menjadi salah satunya. Bek Timnas Indonesia tersebut menjadi penendang ketiga dan sukses menaklukkan kiper Sparta Rotterdam Filip Bednarek. 

Pada laga melawan Sparta Rotterdam, Hubner bermain sebagai starter. Dia bermain bersama Syb van Ottele dan Rodrigo Guth untuk melengkapi formasi tiga bek. 

Permainan tangguh di lini belakang kembali ditunjukkan Justin Hubner. Secara statistik permainan yang melansir Fotmob, bek 23 tahun tersebut mencacatkan enam aksi bertahan dengan melakukan empat sapuan bola dan dua intersepsi. 

Dari sisi duel, Hubner memiliki performa yang cukup baik. Dia sukses melakukan dua dari empat duel  selama bermain 120 menit. 

Editor: Banu Adikara
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