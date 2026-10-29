Prediksi Skor Shanghai Shenhua vs Machida Zelvia di ACL Two: Tim Tamu Menang Tipis!

Ilustrasi sepak bola profesional. (Istimewa)
JawaPos.com - Shanghai Shenhua akan menghadapi Machida Zelvia dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027, Kamis (29/10/2026) kick off pukul 19.15 WIB.
Pertandingan Grup G ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim datang dengan catatan performa yang berbeda.
Shanghai Shenhua berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan di China Super League.
Sementara itu, Machida Zelvia memiliki modal positif berkat konsistensi permainan dan pertahanan yang sulit ditembus dalam beberapa pertandingan terakhir.
Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi Shanghai Shenhua. Namun, mereka tetap perlu menunjukkan permainan yang lebih efektif jika ingin mengamankan tiga poin dari wakil Jepang tersebut.
Machida Zelvia juga tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Meski sedang berada dalam tren positif, mereka harus mampu menjaga konsentrasi sepanjang laga, terutama ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.
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Shanghai Shenhua baru saja mengalami kekalahan 1-2 dari Shenzhen Peng City dalam lanjutan Chinese Super League (CSL) pada 24 Oktober 2026. Hasil tersebut cukup mengecewakan karena mereka sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan.
Shanghai mencatatkan penguasaan bola sebesar 63 persen dan melepaskan 20 tembakan. Namun, banyaknya peluang yang tercipta belum cukup untuk membawa mereka meraih hasil positif.
Sempat tertinggal lebih dahulu, Shanghai berhasil menyamakan kedudukan melalui Yang Shuai. Akan tetapi, penalti Wesley Moraes pada masa tambahan waktu membuat mereka harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan.
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