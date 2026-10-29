Prediksi Wofoo Tai Po vs BG Pathum United: Wakil Hong Kong Bisa Menang Tipis

JawaPos.com - Wofoo Tai Po akan menghadapi BG Pathum United dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026/2027.

Pertandingan Grup F ini dijadwalkan berlangsung di Tai Po Sports Ground, Hong Kong, pada Kamis (29/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Wofoo Tai Po berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan BG Pathum United datang dengan harapan melanjutkan hasil baik setelah meraih kemenangan di kompetisi domestik.

Pertandingan ini menarik untuk dinantikan karena kedua tim memiliki catatan performa yang berbeda dalam lima laga terakhir. Wofoo Tai Po tampil cukup produktif di depan gawang, tetapi masih perlu membenahi pertahanan. Sementara itu, BG Pathum United belum menunjukkan konsistensi yang cukup untuk meraih kemenangan secara beruntun.

Wofoo Tai Po memiliki modal positif menjelang pertandingan ini. Mereka baru saja mengalahkan Kitchee dengan skor 4-2 pada 24 Oktober 2026. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan positif mereka di kompetisi domestik sekaligus menunjukkan bahwa lini serang tim asal Hong Kong itu mampu menghasilkan banyak gol.

Dalam lima pertandingan terakhir, Wofoo Tai Po mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka berhasil mencetak total 12 gol dan kebobolan tujuh kali.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Wofoo Tai Po memiliki kemampuan untuk merepotkan pertahanan lawan. Mereka juga mampu mencetak empat gol dalam dua pertandingan secara beruntun, masing-masing ketika menghadapi Southern District dan Kitchee.

Produktivitas itu bisa menjadi modal penting saat menjamu BG Pathum United. Bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan kesempatan bagi Wofoo Tai Po untuk tampil lebih berani dan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.