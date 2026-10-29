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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.33 WIB

Prediksi Skor Gangwon FC vs Kuching FA: Misi Mencari Kemenangan Perdana di AFC Champions League Two

Gangwon FC diunggulkan atas Phnom Penh Crown pada matchday kedua ACL Two 2026/2027. (Istimewa) - Image

Gangwon FC diunggulkan atas Phnom Penh Crown pada matchday kedua ACL Two 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Gangwon FC akan menjamu Kuching FA dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026/2027, Kamis (29/10/2026) kick off pukul 17.00 WIB. 

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana sekaligus memperbaiki posisi di klasemen Group H.

Kedua tim sama-sama mengoleksi satu poin dari dua pertandingan. Dengan kondisi tersebut, tambahan tiga poin akan sangat berarti bagi Gangwon FC maupun Kuching FA untuk menjaga peluang bersaing di fase grup.

Gangwon FC memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, modal tersebut belum sepenuhnya menjamin mereka akan dengan mudah meraih kemenangan.

Tim asal Korea Selatan itu masih kesulitan meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhirnya di AFC Champions League Two.

Pada laga terbarunya, Gangwon FC harus menerima kekalahan 1-2 dari Phnom Penh Crown pada 15 Oktober 2026.

Sebelumnya, mereka juga takluk 0-1 dari Gamba Osaka. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Gangwon FC masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan.

Sementara itu, Kuching FA juga belum menunjukkan hasil yang meyakinkan saat bermain di kompetisi Asia.

Wakil Malaysia tersebut kalah 1-2 dari Phnom Penh Crown pada 17 September 2026. Hasil itu membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan poin pada pertandingan berikutnya.

Editor: Banu Adikara
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