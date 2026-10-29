Max Dowman Diusir Wasit saat Arsenal Kalah dari Fleetwood, Ini Penjelasan Arteta

Max Dowman Kartu Merah (x @brfootball)
JawaPos.com - Arsenal alami malam yang mengecewakan setelah tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup usai kalah melalui adu penalti dari Fleetwood Town.
Hasil tersebut menjadi pukulan bagi The Gunners yang berambisi melangkah lebih jauh dalam kompetisi.
Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kekalahan Arsenal, melainkan juga kartu merah yang diterima pemain muda Max Dowman menjelang akhir pertandingan.
Menurut laporan Sky Sports, Dowman diusir wasit setelah terlibat insiden dengan pemain Fleetwood Town, Harrison Neal.
Pemain berusia 16 tahun tersebut diduga melakukan tindakan balasan setelah kedua pemain terlibat duel fisik.
Insiden itu memicu keributan antarpemain dan membuat Arsenal harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.
Reaksi pelatih Mikel Arteta ketika Dowman meninggalkan lapangan turut menjadi sorotan. Sejumlah pengamat menilai sang pelatih terlihat memberikan teguran kepada pemain muda tersebut.
Mantan pemain Arsenal, Paul Merson, mengkritik reaksi Arteta dan berpendapat bahwa Dowman seharusnya mendapat dukungan emosional karena masih berusia sangat muda dan sedang menghadapi situasi sulit.
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Jawa Pos
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