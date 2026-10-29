Singkirkan Brighton, Maresca Sebut Skuad Manchester City Tak Latihan Penalti

Pelatih Manchester City, Enzo Maresca. (Instagram @mancity)
JawaPos.com - Manchester City memastikan tempat di perempat final Piala Carabao setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion melalui adu penalti pada Rabu.
Menariknya, pelatih City, Enzo Maresca mengakui bahwa para pemainnya tidak pernah menjalani latihan khusus untuk menghadapi situasi tersebut.
Pertandingan di Stadion Etihad berlangsung ketat. Manchester City dua kali tertinggal sebelum memaksakan hasil imbang 2-2, kemudian menang 4-3 dalam adu penalti untuk melanjutkan langkah sebagai juara bertahan.
Kiper cadangan Gerónimo Rulli menjadi salah satu sosok penting dalam kemenangan tersebut. Ia menggagalkan dua tendangan penalti Brighton, masing-masing dari Yasin Ayari dan Lewis Dunk, sehingga kegagalan Mateo Kovacic tidak berujung fatal bagi City.
Phil Foden, Enzo Fernández, Jérémie Doku, dan Rayan Cherki sukses menjalankan tugas mereka sebagai eksekutor. Sementara itu, Kovacic gagal mencetak gol dari titik putih.
Melansir ESPN, Maresca mengakui bahwa keberhasilan timnya dalam adu penalti bukan hasil dari latihan rutin yang secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi situasi tersebut.
"Sejujurnya, sejak saya di sini, kami tidak pernah berlatih tendangan penalti," kata Maresca.
Meski Kovacic gagal mengeksekusi penalti, Maresca tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mengambil tanggung jawab dalam adu penalti tersebut.
"Kami sangat senang dengan kelima pemain tersebut, bahkan Mateo. Hal ini selalu terjadi, pemain yang mencetak gol selama 90 menit, lalu gagal mengeksekusi penalti."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022