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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.36 WIB

Singkirkan Brighton, Maresca Sebut Skuad Manchester City Tak Latihan Penalti

Pelatih Manchester City, Enzo Maresca. (Instagram @mancity) - Image

Pelatih Manchester City, Enzo Maresca. (Instagram @mancity)

JawaPos.com - Manchester City memastikan tempat di perempat final Piala Carabao setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion melalui adu penalti pada Rabu.

Menariknya, pelatih City, Enzo Maresca mengakui bahwa para pemainnya tidak pernah menjalani latihan khusus untuk menghadapi situasi tersebut.

Pertandingan di Stadion Etihad berlangsung ketat. Manchester City dua kali tertinggal sebelum memaksakan hasil imbang 2-2, kemudian menang 4-3 dalam adu penalti untuk melanjutkan langkah sebagai juara bertahan.

Kiper cadangan Gerónimo Rulli menjadi salah satu sosok penting dalam kemenangan tersebut. Ia menggagalkan dua tendangan penalti Brighton, masing-masing dari Yasin Ayari dan Lewis Dunk, sehingga kegagalan Mateo Kovacic tidak berujung fatal bagi City.

Phil Foden, Enzo Fernández, Jérémie Doku, dan Rayan Cherki sukses menjalankan tugas mereka sebagai eksekutor. Sementara itu, Kovacic gagal mencetak gol dari titik putih.

Melansir ESPN, Maresca mengakui bahwa keberhasilan timnya dalam adu penalti bukan hasil dari latihan rutin yang secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi situasi tersebut.

"Sejujurnya, sejak saya di sini, kami tidak pernah berlatih tendangan penalti," kata Maresca.

Maresca Tetap Puji Para Eksekutor Penalti

Meski Kovacic gagal mengeksekusi penalti, Maresca tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mengambil tanggung jawab dalam adu penalti tersebut.

"Kami sangat senang dengan kelima pemain tersebut, bahkan Mateo. Hal ini selalu terjadi, pemain yang mencetak gol selama 90 menit, lalu gagal mengeksekusi penalti."

Editor: Dinarsa Kurniawan
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Sumber: ESPN
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