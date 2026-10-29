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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.42 WIB

Liverpool Kalahkan Chelsea dalam Drama Adu Penalti di Carabao Cup

Liverpool menyingkirkan Chelsea dari Carabao Cup setelah menang 6-5 melalui adu penalti usai bermain imbang 1-1. Joe Gomez menjadi penentu kemenangan, sementara Wesley Fofana gagal mengeksekusi penalti krusial. (Instagram/@liverpoolfc) - Image

Liverpool menyingkirkan Chelsea dari Carabao Cup setelah menang 6-5 melalui adu penalti usai bermain imbang 1-1. Joe Gomez menjadi penentu kemenangan, sementara Wesley Fofana gagal mengeksekusi penalti krusial. (Instagram/@liverpoolfc)

JawaPos.com - Liverpool kembali mengalahkan Chelsea dalam drama adu penalti di Carabao Cup. Bermain di Anfield, The Reds menang 6-5 dalam babak tos-tosan setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama waktu normal.

Joe Gomez menjadi penentu kemenangan Liverpool lewat eksekusi penalti yang sukses. Sebaliknya, Wesley Fofana gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya melambung tinggi, memastikan langkah The Reds ke babak berikutnya.

Hasil ini mengingatkan pada final Carabao Cup di Wembley empat tahun lalu, ketika Liverpool mengalahkan Chelsea 11-10 melalui adu penalti yang berlangsung dramatis. Meski kali ini tidak menghadirkan drama sebesar final tersebut, kemenangan di Anfield tetap disambut dengan perayaan meriah.

Pertandingan ini juga menjadi malam yang mengecewakan bagi Xabi Alonso. Mantan gelandang Liverpool tersebut kembali menelan kekalahan di Anfield dalam kapasitasnya sebagai manajer, yang menjadi kekalahan ketiganya di stadion tersebut.

Dua Penalti Mengubah Jalannya Babak Pertama

Melansir ESPN, pertandingan berjalan dengan tempo yang relatif lambat pada awalnya. Kedua tim terlihat belum sepenuhnya menemukan ritme permainan, dengan perhatian mereka juga tertuju pada pertandingan penting di liga akhir pekan mendatang.

Situasi mulai memanas menjelang akhir babak pertama. Dua keputusan penalti dalam rentang waktu empat menit menghasilkan satu-satunya gol selama waktu normal.

Chelsea lebih dahulu mendapatkan keuntungan setelah Ryan Gravenberch melakukan tekel dari belakang terhadap Moises Caicedo. Morgan Rogers maju sebagai eksekutor dan berhasil menaklukkan Giorgi Mamardashvili untuk membawa tim tamu unggul.

Namun, keunggulan Chelsea tidak bertahan lama. Liverpool segera merespons melalui Cody Gakpo yang memanfaatkan situasi di kotak penalti setelah Wesley Fofana mengangkat tangannya dalam perebutan bola.

Wasit menunjuk titik putih, dan Gakpo menjalankan tugasnya dengan baik untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Editor: Edi Yulianto
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