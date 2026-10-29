Cerita di Balik Investasi Alexandre Pato di Northampton Town, Klub League Two Inggris

Alexandre Pato menjadi bagian dari konsorsium pemilik baru Northampton Town. Terinspirasi kesuksesan Wrexham, ia ingin membantu klub League Two itu berkembang melalui investasi, koneksi Brasil, dan peluang komersial. (Instagram/@officiallyntfc)
JawaPos.com - Alexandre Pato pernah menjadi salah satu penyerang muda paling menjanjikan di dunia. Namun, setelah melewati perjalanan panjang yang dipenuhi prestasi dan cedera, mantan pemain tim nasional Brasil itu kini memulai babak baru dalam hidupnya.
Kini ia ikut serta berinvestasi di Northampton Town, klub yang berkompetisi di League Two, kasta keempat sepak bola Inggris.
Perjalanan hidup Pato sendiri sudah penuh cerita sejak usia dini. Ketika berusia 11 tahun, ia hampir kehilangan lengannya akibat tumor ganas. Lima tahun kemudian, namanya mulai dikenal setelah tampil bersama Internacional pada 2006. Setahun berselang, ia pindah ke AC Milan dengan nilai transfer EUR 24 juta.
Pato langsung mencetak gol dalam debutnya bersama Milan ketika menghadapi Napoli. Di klub Italia tersebut, ia juga sempat berbagi ruang ganti dengan sejumlah legenda sepak bola, termasuk Ronaldo, Kaká, Clarence Seedorf, Paolo Maldini, dan Andrea Pirlo.
Sayangnya, cedera berulang menghambat perkembangan kariernya. Meski demikian, penyerang yang mengakhiri karier profesionalnya pada 2023 itu sempat membela Corinthians, Villarreal, Chelsea dengan status pinjaman, Tianjin Tianhai, Orlando City, dan São Paulo.
Sepanjang kariernya, Pato mencetak 145 gol di kompetisi liga serta mengoleksi 10 gol dari 27 penampilan bersama tim nasional Brasil. Ia juga meraih dua medali Olimpiade, yakni perunggu pada 2008 dan perak pada 2012.
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Kini, di usia 37 tahun, Pato memasuki dunia sepak bola dari sudut pandang berbeda. Ia menjadi salah satu wajah utama Sports Alpha Capital, konsorsium yang mengambil alih Northampton Town dan berambisi membangun masa depan baru bagi klub tersebut.
Keterlibatan Pato di Northampton bermula dari sesuatu yang tidak biasa: permainan video sepak bola. Mantan penyerang Brasil itu mengaku sudah mengenal Northampton sejak masih kecil, ketika memilih klub tersebut dalam permainan PlayStation.
Melansir ESPN, ketertarikannya kala itu bahkan bukan karena prestasi atau pemain bintangnya, melainkan lambang klub yang menurutnya menarik.
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Jawa Pos
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