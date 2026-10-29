AC Milan Menelan Kekalahan Pertama di Serie A, Bologna Menang Berkat Hat-trick Samuel Mbangula

JawaPos.com - AC Milan akhirnya menelan kekalahan pertama mereka di Serie A musim ini. Bermain di San Siro pada Rabu, Rossoneri takluk 2-4 dari Bologna setelah Samuel Mbangula tampil gemilang dengan mencetak hat-trick.

Hasil ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Bologna untuk meraih kemenangan Serie A di markas Milan dalam lebih dari 10 tahun. Bagi Milan, kekalahan tersebut menjadi pukulan tersendiri karena terjadi menjelang derbi melawan Inter pada akhir pekan.

Mbangula, penyerang asal Belgia yang dipinjam dari Werder Bremen, menjadi bintang kemenangan Bologna. Ia membuka keunggulan timnya pada babak pertama sebelum mencetak dua gol tambahan setelah jeda.

Sementara itu, Alphadjo Cisse sempat membawa Milan berbalik unggul melalui dua golnya. Namun, keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama setelah Bologna bangkit dan membalikkan keadaan pada babak kedua.

Cisse Bawa Milan Berbalik Unggul Melansir ESPN, Bologna langsung mengejutkan publik San Siro ketika Mbangula membuka skor pada menit kedelapan. Menerima umpan dari Nadir Zortea, sang penyerang menuntaskan peluang dari dalam kotak penalti untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan sebentar. Omari Hutchinson, pemain sayap Milan yang dipinjam dari Nottingham Forest, berhasil merebut bola dari Arthur Theate sebelum mengirimkan umpan kepada Cissé.

Gelandang Milan itu menyelesaikan peluang tersebut untuk menyamakan kedudukan. Rossoneri kemudian meningkatkan tekanan dan berhasil membalikkan keadaan pada menit ke-27.

Hutchinson kembali terlibat dalam proses serangan dengan menusuk ke dalam kotak penalti. Bola kemudian diteruskan Fikayo Tomori kepada Cissé, yang menuntaskan peluang dari sisi jauh gawang.