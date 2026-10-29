Neymar Dijatuhi Larangan Bermain Dua Pertandingan Usai Kartu Merah karena Menutup Mulut

Neymar Jr. (Goal)
JawaPos.com - Neymar Jr dijatuhi sanksi larangan bermain selama dua pertandingan pada Rabu setelah menutup mulutnya dengan tangan saat berdebat dengan pemain lawan dalam pertandingan Liga Brasil.
Tribunal olahraga Brasil menjatuhkan hukuman tersebut menyusul insiden yang melibatkan mantan penyerang tim nasional Brasil itu ketika Santos menghadapi Bahia pada akhir pekan lalu.
Bintang Santos tersebut menerima kartu merah setelah menutupi mulutnya dengan tangan saat terlibat adu argumen dengan gelandang Bahia, Rodrigo Nestor. Dalam pertandingan itu, Santos berhasil meraih kemenangan tipis 1-0.
Melansir ESPN, pengadilan menyatakan tindakan Neymar melanggar protokol yang dinamai berdasarkan Vinicius Junior.
Protokol tersebut berkaitan dengan upaya mencegah pelecehan rasial di sepak bola, setelah Vinícius sebelumnya menuduh seorang lawan melakukan pelecehan rasial terhadapnya saat pemain tersebut menutupi mulutnya dengan kaus selama pertandingan Liga Champions.
Akibat insiden tersebut, Neymar harus menjalani total tiga pertandingan skorsing. Satu pertandingan merupakan hukuman akibat akumulasi kartu kuning, sedangkan dua pertandingan lainnya dijatuhkan karena tindakannya menutup mulut saat berdebat dengan lawan.
Pemain berusia 34 tahun itu akan menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning ketika Santos menghadapi Palmeiras di kompetisi liga Brasil pada Rabu. Dengan demikian, Neymar diperkirakan baru bisa kembali memperkuat timnya pada akhir November.
Meski demikian, Neymar dan Santos masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas hukuman tambahan dua pertandingan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022