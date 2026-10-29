Neymar Dijatuhi Larangan Bermain Dua Pertandingan Usai Kartu Merah karena Menutup Mulut

JawaPos.com - Neymar Jr dijatuhi sanksi larangan bermain selama dua pertandingan pada Rabu setelah menutup mulutnya dengan tangan saat berdebat dengan pemain lawan dalam pertandingan Liga Brasil.

Tribunal olahraga Brasil menjatuhkan hukuman tersebut menyusul insiden yang melibatkan mantan penyerang tim nasional Brasil itu ketika Santos menghadapi Bahia pada akhir pekan lalu.

Bintang Santos tersebut menerima kartu merah setelah menutupi mulutnya dengan tangan saat terlibat adu argumen dengan gelandang Bahia, Rodrigo Nestor. Dalam pertandingan itu, Santos berhasil meraih kemenangan tipis 1-0.

Melansir ESPN, pengadilan menyatakan tindakan Neymar melanggar protokol yang dinamai berdasarkan Vinicius Junior.

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Protokol tersebut berkaitan dengan upaya mencegah pelecehan rasial di sepak bola, setelah Vinícius sebelumnya menuduh seorang lawan melakukan pelecehan rasial terhadapnya saat pemain tersebut menutupi mulutnya dengan kaus selama pertandingan Liga Champions.

Neymar Jr saat menutup mulut bersama Santos. (istimewa)

Akibat insiden tersebut, Neymar harus menjalani total tiga pertandingan skorsing. Satu pertandingan merupakan hukuman akibat akumulasi kartu kuning, sedangkan dua pertandingan lainnya dijatuhkan karena tindakannya menutup mulut saat berdebat dengan lawan.

Pemain berusia 34 tahun itu akan menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning ketika Santos menghadapi Palmeiras di kompetisi liga Brasil pada Rabu. Dengan demikian, Neymar diperkirakan baru bisa kembali memperkuat timnya pada akhir November.