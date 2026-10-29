Prediksi Skor Everton vs Newcastle United di Carabao Cup: The Magpies Kunci Tiket Perempat Final

Newcastle United bakal menghadapi Everton di Carabao Cup. (Newcastle)
JawaPos.com - Everton akan menantang Newcastle United pada laga babak keempat Carabao Cup 2026/2027. The Magpies - julukan Newcastle United - berpeluang mengamankan tiket perempat final.
Everton dijadwalkan menjamu Newcastle United di Stadion Hill Dickinson, Merseyside, Inggris, Jumat (30/10) pukul 02.45 WIB. The Toffees -julukan Everton- memiliki keuntungan karena bermain di hadapan publik sendiri.
Namun, Newcastle United datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Crystal Palace 2-0 pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut menjadi respons penting bagi tim asuhan Mattias Jaissle setelah sebelumnya menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan.
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Kemenangan atas Crystal Palace juga memperbaiki posisi Newcastle United di papan klasemen semenetara Liga Inggris. The Magpies kini menempati peringkat kedelapan dan hanya terpaut dua poin dari lima besar, sekaligus memiliki jarak lima poin dari zona degradasi.
Selain modal kemenangan terbaru, Newcastle United juga memiliki catatan cukup impresif di Carabao Cup dalam beberapa musim terakhir. Performa The Magpies di ajang ini patut diperhitungkan karena mereka selalu memenangi tujuh pertandingan terakhir di babak keempat Carabao Cup.
Catatan tersebut menjadi bekal penting bagi Newcastle United untuk mengunci kemenangan atas Everton sekaligus melangkah ke perempat final musim ini.
Kendati demikian, Everton bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata, terlebih mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri.
Namun, tim asuhan David Moyes tengah menghadapi periode sulit setelah menelan dua kekalahan beruntun di Premier League dengan skor identik 0-2 saat menghadapi Chelsea dan Arsenal. Kekalahan dari Arsenal pada akhir pekan lalu juga memperpanjang pekerjaan rumah Everton, terutama di sektor penyerangan.
Everton sendiri memiliki modal positif dari perjalanan mereka menuju babak keempat Carabao Cup musim ini. Mereka menyingkirkan Preston North End dengan kemenangan 4-0 sebelum mengalahkan Wolverhampton Wanderers 1-0, meski tantangan menghadapi Newcastle United diperkirakan jauh lebih berat.
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