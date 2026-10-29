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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 15.01 WIB

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: The Magpies Menang Tipis, Tiket Perempat Final Menanti

Newcastle United membidik kemenangan atas Everton di Stadion Hill Dickinson untuk mengamankan tiket perempat final Carabao Cup. (Newcastle) - Image

Newcastle United membidik kemenangan atas Everton di Stadion Hill Dickinson untuk mengamankan tiket perempat final Carabao Cup. (Newcastle)

JawaPos.com — Newcastle United diprediksi mengalahkan Everton 2-1 di Stadion Hill Dickinson pada putaran keempat Carabao Cup, Jumat (30/10/2026) pukul 02.45 WIB, untuk merebut tiket perempat final.

The Magpies datang setelah menang 2-0 atas Crystal Palace, sementara tuan rumah menghadapi persoalan produktivitas setelah menelan dua kekalahan beruntun tanpa mencetak gol di Premier League.

Pertemuan ini menjadi pembuka dua pertandingan beruntun kedua tim dalam waktu singkat.

Empat hari setelah duel piala tersebut, Everton dan Newcastle United kembali berhadapan pada pertandingan Premier League di St James Park.

Everton menghadapi Newcastle United dengan kebutuhan mendesak untuk memulihkan ketajaman lini depan.

Setelah membuka musim lewat delapan pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi, tim asuhan David Moyes justru tumbang dengan skor identik 0-2 saat menghadapi Chelsea dan Arsenal.

Kekalahan di Emirates juga menjadi kekalahan ke-400 sepanjang karier kepelatihan Moyes bersama seluruh klub yang pernah ditangani.

Hasil tersebut membuat The Toffees turun ke paruh bawah klasemen, terpaut lima poin dari Liverpool yang menempati posisi keempat.

Masalah terbesar Everton terletak pada penyelesaian akhir karena mereka baru menghasilkan delapan gol di Premier League musim ini.

Editor: Edi Yulianto
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