Prediksi Skor Tampines Rovers vs Svay Rieng: Peluang Menang Tuan Rumah Lebih Besar di ACL Two

Tampines Rovers akan menjamu PKR Svay Rieng di ACL Two. (tampines rovers)
JawaPos.com - Tampines Rovers akan menghadapi wakil asal Kamboja Svay Rieng dalam lanjutan Grup G AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Jalan Besar Stadium, Singapura, Kamis (29/10/2026) kick off pukul 17.00 WIB.
Tampines Rovers memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Wakil Singapura tersebut diperkirakan bakal berusaha mengendalikan permainan sejak awal untuk mengamankan tiga poin.
Namun, Svay Rieng bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata, terutama jika mampu menjaga kedisiplinan di lini belakang.
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Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup G. Tambahan tiga poin tentu penting untuk menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya. Karena itu, duel di Jalan Besar Stadium diprediksi berlangsung menarik dengan kedua tim memiliki kepentingan yang sama.
Tampines Rovers punya modal berupa permainan menyerang dan produktivitas gol yang cukup baik ketika tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Mereka diperkirakan akan memanfaatkan lebar lapangan untuk membuka ruang di pertahanan lawan, sekaligus memberikan tekanan melalui pergerakan pemain sayap. Kehadiran Nabel Yoshitaka di lini depan juga bisa menjadi salah satu faktor penting bagi tuan rumah.
Penyerang asal Jepang tersebut diharapkan mampu memaksimalkan peluang yang tercipta, baik melalui kombinasi permainan terbuka maupun situasi bola mati. Dukungan suporter tuan rumah dapat memberikan semangat bagi Tampines Rovers.
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Meski demikian, mereka tetap perlu menjaga keseimbangan permainan agar tidak mudah kehilangan bola dan memberikan kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan balik.
Di sisi lain, Svay Rieng datang dengan bekal hasil imbang tanpa gol melawan Shanghai Shenhua. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wakil Kamboja itu memiliki kemampuan untuk bertahan dengan disiplin ketika menghadapi lawan yang lebih diunggulkan.
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