Bercanda soal Mao Zedong, Kylian Mbappé Kehilangan Kontrak dengan Sejumlah Merek Tiongkok

JawaPos.com - Wajah Kylian Mbappé selama ini kerap menghiasi berbagai iklan di Tiongkok. Namun, situasi tersebut berubah setelah sejumlah komentarnya mengenai sebuah meme yang mengaitkan dirinya dengan Mao Zedong memicu kontroversi.

Setidaknya tiga perusahaan asal Tiongkok kini memutuskan hubungan kerja sama dengan bintang sepak bola Prancis tersebut.

Produsen minuman Dongpeng, perusahaan produk susu Mengniu, dan produsen keju Milkground mengumumkan pengakhiran kerja sama dengan Mbappé pada Selasa.

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Melansir ESPN, dalam pernyataan yang memiliki kemiripan satu sama lain, ketiga perusahaan menyatakan penolakan terhadap "segala kata dan tindakan yang melukai sentimen nasional."

Meski demikian, perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci alasan di balik keputusan mereka. Pengumuman itu muncul setelah sebuah klip yang diduga memperlihatkan Mbappé diwawancarai sebelum tampil dalam acara bincang-bincang daring Prancis, The Bridge, beredar luas di media sosial X.

Dalam video tersebut, Mbappé ditanya mengenai meme favorit yang menampilkan dirinya. Ia kemudian menjawab bahwa meme kesukaannya adalah "sebuah video yang dibuat seseorang tentang seorang pria... Saya pikir dia adalah seorang diktator Tiongkok".

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Video itu selanjutnya menampilkan gambar hasil suntingan yang memperlihatkan wajah Mbappé pada tubuh Mao Zedong, pemimpin pendiri Republik Rakyat Tiongkok, yang mengenakan setelan biru.

Komentar tersebut memicu perdebatan karena Mao merupakan tokoh bersejarah yang sangat sensitif dalam konteks politik dan nasionalisme Tiongkok. Meski pernyataan Mbappé disampaikan ketika membahas sebuah meme, reaksi yang muncul berujung pada dampak terhadap sejumlah kemitraan komersialnya.