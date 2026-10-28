Prediksi Skor Hannover vs Kaiserslautern di DFB-Pokal: Tim Tamu Punya Modal Lebih Baik

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara)
JawaPos.com - Hannover 96 akan menjamu Kaiserslautern pada putaran kedua DFB-Pokal 2026/2027 di Heinz-von-Heiden-Arena, Kamis (29/10/2026) kick off pukul 02.30 WIB.
Kedua tim sama-sama mengincar tiket ke babak ketiga, tetapi datang dengan kondisi berbeda. Hannover masih berusaha menemukan konsistensi, sedangkan Kaiserslautern memiliki modal positif dari penampilan mereka di kompetisi domestik.
Hannover sebenarnya mengawali kiprahnya di DFB-Pokal musim ini dengan hasil meyakinkan. Tim berjuluk Die Roten tersebut menang telak 9-1 atas SV Hemelingen pada putaran pertama. Namun, performa mereka di 2. Bundesliga belum sesuai harapan.
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Dari sembilan pertandingan liga yang telah dijalani, Hannover hanya mampu meraih dua kemenangan. Situasi semakin sulit setelah mereka kalah 0-2 dari Eintracht Braunschweig dalam laga derby. Hasil tersebut membuat kepercayaan diri tim asuhan Sandro Wagner perlu segera dipulihkan.
Laga melawan Kaiserslautern menjadi kesempatan bagi Hannover untuk bangkit. Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan, terutama jika mereka mampu tampil lebih disiplin dan memanfaatkan peluang dengan baik.
Meski demikian, Hannover tidak bisa hanya mengandalkan dukungan suporter. Mereka perlu memperbaiki koordinasi antarlini, khususnya ketika menghadapi tekanan dari lawan. Kesalahan dalam menjaga pertahanan berpotensi menjadi masalah jika Kaiserslautern mampu bermain efektif.
Di kubu tamu, Kaiserslautern datang dengan kepercayaan diri lebih baik. Mereka menempati posisi ketiga klasemen 2. Bundesliga dan baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Nurnberg. Hasil tersebut menjadi tambahan modal menjelang pertandingan piala ini.
Salah satu kekuatan Kaiserslautern terletak pada pertahanan mereka. Dalam sembilan pertandingan liga, tim ini hanya kebobolan empat gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki organisasi permainan yang cukup solid untuk menghadapi tekanan dari lawan.
Kaiserslautern juga mempunyai pengalaman melangkah jauh di DFB-Pokal. Mereka mencapai final pada musim 2023/2024, sehingga kompetisi ini bukan ajang yang asing bagi tim tersebut.
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Jawa Pos
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