Prediksi Bayer Leverkusen vs Nuremberg di DFB Pokal: Kesempatan Tuan Rumah Perbaiki Reputasi

Bayer Leverkusen diprediksi meraih kemenangan telak atas Celje pada laga pembuka Liga Europa di BayArena. (Bayer Leverkusen)
JawaPos.com - Bayer Leverkusen akan menjamu Nuremberg pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di BayArena, Kamis (29/10/2026) pukul 02.45 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Leverkusen untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan telak pada laga terakhirnya.
Leverkusen baru saja tumbang 0-3 dari Hoffenheim di kompetisi domestik. Hasil tersebut mengakhiri catatan delapan pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya berhasil mereka pertahankan di berbagai kompetisi. Kini, Die Werkself perlu segera bangkit agar hasil buruk tersebut tidak memengaruhi perjalanan mereka di ajang piala domestik.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Leverkusen. Selain memiliki materi pemain yang lebih berkualitas, tim tuan rumah juga mempunyai sejumlah pilihan untuk membongkar pertahanan lawan. Patrik Schick diperkirakan menjadi tumpuan di lini depan, dengan dukungan Nathan Tella, Malik Tillman, dan Ibrahim Maza.
Leverkusen juga mengawali perjalanan di DFB Pokal musim ini dengan hasil meyakinkan. Mereka menang 4-0 atas Wehen Wiesbaden pada putaran pertama. Namun, performa tersebut perlu kembali ditunjukkan saat menghadapi Nuremberg yang berpotensi memberikan perlawanan lebih sulit.
Di sisi lain, Nuremberg datang dengan motivasi untuk menciptakan kejutan. Tim asuhan Miroslav Klose itu melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan Viktoria Köln melalui adu penalti dengan skor 5-4. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 selama waktu normal.
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Meski demikian, kondisi Nuremberg belum sepenuhnya ideal. Mereka baru saja kalah 0-1 dari Kaiserslautern di kompetisi liga. Hasil itu menjadi catatan yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi lawan dengan kualitas skuad seperti Leverkusen.
Nuremberg juga harus menghadapi persoalan absennya sejumlah pemain. Mohamed Ali Zoma, yang menjadi salah satu andalan dalam urusan mencetak gol, masih menepi akibat cedera bahu. Mikayil Faye, Kristian Mandic, dan Finn Becker juga dilaporkan tidak tersedia untuk pertandingan ini.
Kehilangan beberapa pemain tentu bisa memengaruhi pilihan strategi Klose. Piet Scobel diperkirakan memimpin lini serang, sedangkan Julian Justvan, Rayan Ghrieb, dan Rafael Lubach berpeluang mendukung serangan dari belakang penyerang utama.
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