Prediksi Everton vs Newcastle United: The Magpies Buru Tiket Babak Perempat Final

JawaPos.com - Everton akan menjamu Newcastle United pada putaran keempat EFL Cup 2026/2027 di Hill Dickinson Stadium, Jumat (30/10/2026) kick off pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menjaga peluang meraih trofi, sekaligus membangun momentum setelah menjalani hasil yang berbeda dalam beberapa pertandingan terakhir.

Everton menghadapi laga ini dengan modal yang kurang ideal. Setelah sempat tampil tanpa kekalahan dalam delapan pertandingan di semua kompetisi, The Toffees justru menelan dua kekalahan beruntun di Premier League saat menghadapi Chelsea dan Arsenal.

Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi David Moyes. Everton perlu segera menemukan kembali konsistensi permainan mereka, terutama dalam membangun serangan dan memaksimalkan peluang di depan gawang lawan.

Produktivitas menjadi salah satu persoalan yang perlu diperbaiki tuan rumah. Everton baru mencetak delapan gol di Premier League musim ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini depan mereka masih membutuhkan penyelesaian akhir yang lebih efektif untuk membantu tim mendapatkan hasil positif.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Everton. Dukungan suporter di Hill Dickinson Stadium diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Namun, mereka tetap harus berhati-hati karena Newcastle datang dengan modal kemenangan yang bisa mengangkat mental tim.

Newcastle United sebelumnya sempat mengalami periode sulit setelah menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan. Meski demikian, The Magpies berhasil bangkit dengan mengalahkan Crystal Palace 2-0 pada pertandingan terakhir.

Kemenangan itu menjadi modal penting bagi tim asuhan Matthias Jaissle untuk menghadapi Everton. Newcastle juga memiliki catatan yang cukup baik dalam urusan mencetak gol. Mereka berhasil membobol gawang lawan dalam 10 dari 11 pertandingan yang telah dijalani musim ini.