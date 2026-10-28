Prediksi Skor Liverpool vs Chelsea di Carabao Cup: Sedang Dalam Tren Bagus, The Reds Diunggulkan

Alexander Isak dan Florian Wirtz bantu Liverpool bungkam Brighton. (@liverpoolfc/Instagram)
JawaPos.com - Liverpool akan menjamu Chelsea pada putaran keempat Carabao Cup 2026/2027 di Anfield, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB.
Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 03.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengamankan tiket ke perempat final.
Liverpool datang dengan modal positif setelah meraih empat kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Sebaliknya, Chelsea masih berusaha menemukan konsistensi setelah menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur di Premier League.
Perbedaan kondisi tersebut membuat Liverpool sedikit lebih diunggulkan, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, pertandingan piala seperti ini tetap menyimpan kemungkinan kejutan, apalagi kedua tim diperkirakan melakukan perubahan komposisi pemain.
Liverpool baru saja mengalahkan Brighton dengan skor 2-0 pada 25 Oktober lalu. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi The Reds untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki kepercayaan diri setelah sempat mengalami kesulitan menjaga konsistensi di lini belakang.
Sebelum menghadapi Brighton, Liverpool juga meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Villarreal di Liga Champions. Mereka sempat tertinggal dua gol pada awal pertandingan, tetapi mampu bangkit dan membalikkan keadaan.
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Kemenangan atas Villarreal memperlihatkan kemampuan Liverpool untuk tetap bersaing meski berada dalam situasi sulit. Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal yang bisa kembali diandalkan saat menghadapi Chelsea.
Meski demikian, Liverpool tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Jadwal padat dan agenda Premier League pada akhir pekan membuat rotasi pemain berpotensi dilakukan. Sejumlah pemain pelapis kemungkinan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Alisson Becker dan Virgil van Dijk diperkirakan berpeluang beristirahat. Cody Gakpo dan Rio Ngumoha bisa menjadi pilihan penting di lini serang, sedangkan James McConnell serta Lewis Koumas juga berpotensi tampil sejak menit pertama.
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Jawa Pos
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