Prediksi Skor Sunderland vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Diunggulkan Menang

Brentford hancurkan Chelsea dalam derbi London barat di Premier League (Flashscore)
JawaPos.com - Sunderland akan menghadapi Brentford pada babak keempat Carabao Cup 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadium of Light, Kamis (29/10/2026) pukul 02.45 WIB. Kedua tim sama-sama mengincar tiket ke perempat final, tetapi Brentford dinilai memiliki peluang lebih besar untuk melangkah ke babak berikutnya.
Sunderland mendapat keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Namun, performa mereka di kompetisi domestik masih menjadi perhatian. Sementara itu, Brentford datang dengan modal yang cukup baik untuk menghadapi pertandingan piala, meski tetap harus memperhitungkan kondisi pemain dan jadwal kompetisi yang padat.
Sunderland baru saja bermain imbang tanpa gol melawan Leeds United di Liga Inggris. Hasil tersebut setidaknya memberikan sedikit kelegaan setelah mereka melewati periode sulit dengan empat kekalahan beruntun. Catatan nirbobol itu juga menjadi modal untuk memperbaiki kepercayaan diri menjelang pertandingan melawan Brentford.
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Meski begitu, pekerjaan rumah Sunderland belum selesai. Tim asuhan Régis Le Bris masih berusaha memperbaiki konsistensi permainan, terutama setelah menjalani awal musim yang kurang memuaskan. Mereka juga harus membagi perhatian di tengah padatnya jadwal pertandingan domestik dan Eropa.
Situasi tersebut membuat rotasi pemain berpotensi menjadi faktor penting. Le Bris perlu menjaga kebugaran skuad tanpa mengorbankan peluang Sunderland untuk melaju di Carabao Cup. Bermain di depan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan, tetapi mereka tetap membutuhkan permainan yang lebih efektif untuk mengatasi tekanan dari Brentford.
Sunderland juga menghadapi sejumlah persoalan terkait kondisi pemain. Daniel Ballard berpotensi absen karena cedera hamstring, sedangkan Romaine Mundle mengalami masalah pada lutut. Thomas Meunier dan Wilson Isidor juga masih diragukan tampil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pilihan pemain yang disiapkan Sunderland untuk pertandingan ini.
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Di kubu lawan, Brentford juga tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Tim berjuluk The Bees tersebut bermain imbang 1-1 melawan Hull City pada pertandingan terakhir. Hasil itu membuat mereka perlu kembali menunjukkan ketajaman di depan gawang jika ingin memastikan langkah ke perempat final.
Pelatih Keith Andrews tetap memiliki alasan untuk optimistis. Brentford berhasil mencapai perempat final Carabao Cup dalam dua musim terakhir. Pengalaman tersebut bisa menjadi modal penting untuk menghadapi Sunderland, terlebih mereka memiliki kesempatan melanjutkan perjalanan di kompetisi piala musim ini.
Namun, Brentford harus kehilangan Rico Henry yang mengalami cedera pinggul dan paha depan saat latihan. Antoni Milambo, Josh Dasilva, serta Kaye Furo juga belum siap kembali bermain. Selain itu, Yehor Yarmolyuk harus menjalani larangan bermain.
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