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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.29 WIB

Prediksi Skor Freiburg vs Wolfsburg di DFB Pokal 2026/2027: Tuan Rumah Bisa Menang 2 Gol

Freiburg diunggulkan saat menjamu Borussia Monchengladbach pada lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Freiburg) - Image

Freiburg diunggulkan saat menjamu Borussia Monchengladbach pada lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Freiburg)

JawaPos.com - Freiburg akan menghadapi Wolfsburg pada putaran kedua DFB-Pokal 2026/2027 di Europa-Park Stadion, Kamis (29/10/2026) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melewati periode sulit di berbagai kompetisi.

Freiburg datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan 1-3 dari Bayern Munich. Hasil tersebut memperpanjang tren negatif mereka menjadi tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi. Karena itu, laga melawan Wolfsburg menjadi momentum penting bagi tim asuhan Julian Schuster untuk memperbaiki performa sekaligus menjaga peluang melangkah lebih jauh di ajang piala domestik.

Meski sedang mengalami penurunan hasil, Freiburg masih memiliki modal positif saat bermain di kandang. Sebelum kalah dari Bayern Munich, mereka berhasil meraih lima kemenangan kandang secara beruntun. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Europa-Park Stadion tetap menjadi tempat yang sulit bagi lawan.

Freiburg juga memiliki kepentingan untuk segera bangkit agar kepercayaan diri pemain tidak semakin menurun. Dengan dukungan suporter sendiri, mereka diperkirakan tampil agresif sejak awal pertandingan. Namun, konsistensi di lini belakang perlu menjadi perhatian setelah mereka gagal menghentikan serangan Bayern Munich dengan baik.

Di sisi lain, Wolfsburg datang dengan ambisi menciptakan kejutan. Tim yang disebut berkompetisi di 2. Bundesliga itu mengoleksi 16 poin dari sembilan pertandingan dan menempati posisi keempat klasemen. Mereka juga menunjukkan produktivitas yang cukup menjanjikan setelah mencetak 13 gol dalam empat pertandingan terakhir.

Ketajaman tersebut bisa menjadi ancaman bagi Freiburg, terutama jika tuan rumah memberikan terlalu banyak ruang di area pertahanan. Wolfsburg berpeluang memanfaatkan serangan balik cepat untuk mencuri gol dan menjaga pertandingan tetap terbuka.

Meski demikian, Wolfsburg masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. Mereka telah kebobolan tujuh gol dalam periode yang disebutkan, sehingga perlu memperbaiki koordinasi antarpemain untuk meredam tekanan Freiburg.

Rekor pertemuan kedua tim juga lebih berpihak kepada Freiburg. Wolfsburg tercatat belum mampu mengalahkan Freiburg dalam empat pertemuan terakhir, dengan tiga pertandingan berakhir dengan kemenangan Freiburg. Catatan ini bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk kembali meraih hasil positif.

Editor: Banu Adikara
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