Prediksi Skor Monza vs Napoli: Ketajaman Højlund Diuji, Allegri Absen Dampingi Tim

JawaPos.com - Napoli akan bertandang ke markas Monza pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027. Pertandingan Monza vs Napoli dijadwalkan berlangsung di Stadion U-Power, Kamis (29/10/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Napoli untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah gagal meraih kemenangan atas AS Roma pada pertandingan sebelumnya. Namun, tim tamu harus menghadapi tantangan tambahan karena pelatih Massimiliano Allegri tidak bisa mendampingi tim dari pinggir lapangan akibat hukuman larangan mendampingi pertandingan.

Napoli saat ini berada di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 11 poin dari delapan pertandingan. Sementara itu, Monza menempati posisi ke-15 dengan tujuh poin.

Perbedaan posisi tersebut membuat Napoli lebih diunggulkan di atas kertas. Meski begitu, tuan rumah tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan, terutama dengan dukungan suporter sendiri.

Napoli datang dengan modal produktivitas gol yang cukup baik. Mereka berhasil mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir di semua kompetisi. Salah satunya ketika mengalahkan Bodø/Glimt dengan skor 4-3 di Liga Champions.

Namun, hasil imbang 3-3 melawan AS Roma menjadi catatan yang perlu segera dibenahi. Napoli sempat memiliki keunggulan dalam pertandingan tersebut, tetapi gagal mempertahankannya hingga peluit akhir.

Kondisi itu menunjukkan bahwa lini serang Napoli mulai menemukan ketajamannya, tetapi pertahanan mereka masih membutuhkan perhatian. Menghadapi Monza, kemampuan menjaga keunggulan dan mengantisipasi serangan balik akan menjadi faktor penting.

Absennya Allegri dari pinggir lapangan juga menjadi tantangan tersendiri. Staf kepelatihan Napoli harus memastikan rencana permainan tetap berjalan sesuai instruksi, terutama ketika pertandingan memasuki fase krusial.