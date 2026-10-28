Joao Pedro Cedera Jelang Chelsea vs Liverpool, Xabi Alonso Dituntut Cari Solusi

Joao Pedro (Flashscore)
JawaPos.com - Xabi Alonso menegaskan Chelsea harus mencari solusi setelah Joao Pedro dipastikan menepi selama beberapa minggu akibat cedera paha.
Absennya penyerang asal Brasil tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi The Blues, terutama menjelang pertandingan Piala Carabao melawan Liverpool di Anfield pada Rabu.
João Pedro tidak tampil saat Chelsea kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di Stamford Bridge pada Sabtu. Ia mengalami cedera ketika menjalani latihan pekan sebelumnya dan diperkirakan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk pulih.
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Meski kehilangan salah satu pemain penting di lini depan, Alonso mendapat kabar baik dengan kembalinya Emmanuel Emegha. Penyerang yang direkrut pada musim panas itu telah pulih dari masalah hamstring dan berpeluang menjalani debutnya bersama Chelsea.
Absennya João Pedro menjadi pukulan bagi Chelsea. Dalam dua pertandingan Premier League yang dilewatkan sang penyerang, yakni melawan Tottenham dan Brentford, The Blues gagal mencetak gol. Chelsea sebelumnya kalah 0-3 dari Brentford pada September.
Melansir ESPN, Alonso mengonfirmasi kondisi João Pedro sekaligus mengakui pentingnya kontribusi sang pemain bagi tim.
"Dia mengalami cedera di paha dan akan absen selama beberapa minggu," kata Alonso. "Mari kita lihat berapa lama. Kita tidak ingin memprediksi itu. Tapi dia belum siap untuk pertandingan selanjutnya."
"Dia pemain kunci. Kami akan merindukannya, tetapi kami harus siap menghadapi cedera ini, dan tetap kompetitif serta berusaha menang dengan pemain yang kami miliki. Inilah situasinya."
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