De la Fuente Buka Suara soal Lamine Yamal yang Gagal Menang Ballon d’Or

JawaPos.com - Lamine Yamal telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pesepak bola terbaik dunia meski usianya baru menginjak 19 tahun. Namun, setelah kembali menjalani musim yang mengesankan bersama Barcelona dan Timnas Spanyol, sang pemain masih harus menunda impiannya untuk memenangkan Ballon d’Or.

Penyerang Barcelona tersebut finis di posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2026, di belakang Harry Kane dan Kylian Mbappé. Meski gagal membawa pulang penghargaan utama, Yamal tetap meraih Trofi Kopa untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Hasil tersebut mengundang perhatian Luis de la Fuente. Pelatih Timnas Spanyol itu memberikan dukungan kepada pemain sayap andalannya setelah seremoni penghargaan yang berlangsung di London pada Senin.

De la Fuente Yakin Yamal Akan Memenangkan Ballon d’Or

Melansir akun X COPE, De la Fuente menyampaikan keyakinannya bahwa Yamal memiliki kemampuan untuk memenangkan Ballon d’Or, bahkan lebih dari satu kali sepanjang kariernya.

“Lamine akan memenangkan banyak Ballon d'Or. Dia seharusnya tenang, karena kita tahu siapa dia dan potensi yang dimilikinya,” kata De la Fuente kepada COPE.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk dukungan bagi Yamal yang harus menerima kenyataan finis di luar dua posisi teratas. Bagi pemain muda dengan ambisi besar, kegagalan meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia tentu bisa menimbulkan kekecewaan.

Namun, hasil tersebut juga dapat menjadi motivasi bagi Yamal untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya pada musim berikutnya.