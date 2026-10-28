Prediksi Skor AC Milan vs Bologna di Serie A: Rossoneri Bidik Kemenangan di San Siro

JawaPos.com - AC Milan akan menjamu Bologna pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion San Siro, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 00.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk melanjutkan hasil positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen Liga Italia.

Milan datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Udinese 2-0 pada pertandingan sebelumnya.

Christian Pulisic dan Omari Hutchinson menjadi pencetak gol yang membawa tim asuhan Ruben Amorim kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth di Inggris.

Kemenangan atas Udinese cukup penting bagi Milan untuk menjaga posisinya di empat besar klasemen sementara. Meski demikian, mereka masih perlu meningkatkan konsistensi jika ingin terus bersaing dalam perburuan gelar musim ini. Jarak empat poin dari Inter Milan yang memimpin klasemen membuat setiap pertandingan memiliki arti penting bagi Rossoneri.

Salah satu modal Milan menjelang pertandingan ini adalah penampilan mereka di San Siro. Sejak ditangani Amorim, Milan belum kehilangan poin ketika bermain di kandang dalam kompetisi Serie A. Catatan tersebut tentu menjadi bekal positif saat menghadapi Bologna yang juga sedang berusaha menjaga tren kemenangan.

Selain itu, rekor pertemuan kedua tim di San Siro cukup berpihak kepada tuan rumah. Milan hanya sekali kalah dalam 21 pertandingan kandang terakhir melawan Bologna di Serie A. Statistik tersebut memberikan gambaran mengenai sulitnya Bologna meraih hasil maksimal ketika bertandang ke markas Rossoneri.

Namun, Milan tetap tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Bologna datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Cagliari pada akhir pekan lalu. Gol Nicolo Casale dan Federico Bernardeschi pada babak kedua memastikan tim besutan Raffaele Palladino membawa pulang tiga poin dari markas lawan.

Hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa Bologna mulai menemukan ritme permainan yang lebih baik bersama Palladino. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Torino, mereka mengalahkan Lecce dengan skor 2-1, kemudian kalah 1-3 dari Inter Milan sebelum kembali meraih kemenangan atas Cagliari.