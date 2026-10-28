AS Roma Tumbangkan Cagliari, Rodrigo Mora Persembahkan Gol untuk Pendukung Giallorossi

JawaPos.com - Rodrigo Mora persembahkan gol untuk para pendukung AS Roma saat mengalahkan Cagliari di pekan kesembilan Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Rabu (28/11/2026).

Satu gol dicetak Rodrigo Mora pada menit ke-85. Gol tersebut tercipta untuk membuat AS Roma unggul 3-2 setelah sempat imbang di menit ke-81.

Bagi Rodrigo Mora, golnya ke gawang Cagliari menjadi gol pertamanya di Olimpico. Gol itu dipersembahkannya untuk suporter yang sudah menyambutnya sejak kedatangannya dari FC Porto.

"Sejak saya berada di sini, sejak saat saya disambut saat kedatangan, para penggemar sangat penting bagi saya. Saya bermimpi untuk membalas budi mereka, dan saya senang bisa melakukannya dengan gol kemenangan. Para penggemar membantu memberi kami dorongan terakhir," kata Rodrigo Mora yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Rabu (28/10/2026).

Wonderkid 19 tahun tersebut mengungkapkan pesan yang selalu diberikan Gian Piero Gasperini. Sang pelatih berpesan agar Mora bermain dengan percaya diri dan berani.

"Sejak saya berada di sini, dia meminta saya untuk bermain dengan percaya diri dan berani: selalu bermain bertahan dan meningkatkan kondisi fisik saya. Saya perlu meningkatkan diri dalam segala hal," ujar Rodrigo Mora.

Di Liga Italia, Mora bermain tiga laga sebagai pemain inti. Meskipun demikian, pemain timnas Portugal U-21 tersebut selalu berusaha memberikan yang terbaik.