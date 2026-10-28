Prediksi Skor The Cong-Viettel vs FC Seoul: Peluang Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

JawaPos.com - The Cong-Viettel FC akan menjamu FC Seoul pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Hang Day, Hanoi, Vietnam, Rabu (28/10/2026), dengan kick-off pukul 19.15 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Viettel berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan FC Seoul datang dengan misi meraih poin pertama setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup.

Viettel sejauh ini baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan. Klub asal Vietnam tersebut mengawali kiprahnya dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi Melbourne Victory pada 16 September 2026. Namun, mereka gagal melanjutkan hasil positif setelah kalah 0-1 dari Persib Bandung pada 14 Oktober 2026.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Viettel masih perlu memperbaiki konsistensi permainan, terutama ketika menghadapi lawan yang mampu menjaga organisasi pertahanan dengan baik.

Meski begitu, bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Viettel. Mereka memiliki kesempatan untuk tampil lebih berani dan menekan sejak awal pertandingan. Kemenangan juga akan membuka peluang bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di Grup E.

Di sisi lain, FC Seoul menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Wakil Korea Selatan itu belum meraih poin setelah kalah 0-3 dari Melbourne Victory dalam pertandingan sebelumnya. Mereka juga belum mencetak gol dalam dua laga awal ACL Two musim ini.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi FC Seoul. Mereka harus meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir jika ingin membawa pulang hasil positif dari Hanoi.

Walaupun penampilan di kompetisi Asia belum memuaskan, performa FC Seoul di kompetisi domestik memperlihatkan bahwa mereka masih mampu mencetak gol. Dalam dua pertandingan terakhir yang tercatat, FC Seoul bermain imbang 1-1 melawan Gangwon FC dan 2-2 saat menghadapi Gimcheon Sangmu FC.