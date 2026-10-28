Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Prediksi Skor The Cong-Viettel vs FC Seoul: Peluang Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

Pesepak bola Persib Bandung Thom Haye berebut bola dengan pemain The Cong Viettel FC pada pertandingan fase grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung) - Image

Pesepak bola Persib Bandung Thom Haye berebut bola dengan pemain The Cong Viettel FC pada pertandingan fase grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)

JawaPos.com - The Cong-Viettel FC akan menjamu FC Seoul pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Hang Day, Hanoi, Vietnam, Rabu (28/10/2026), dengan kick-off pukul 19.15 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Viettel berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan FC Seoul datang dengan misi meraih poin pertama setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup.

Viettel sejauh ini baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan. Klub asal Vietnam tersebut mengawali kiprahnya dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi Melbourne Victory pada 16 September 2026. Namun, mereka gagal melanjutkan hasil positif setelah kalah 0-1 dari Persib Bandung pada 14 Oktober 2026.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Viettel masih perlu memperbaiki konsistensi permainan, terutama ketika menghadapi lawan yang mampu menjaga organisasi pertahanan dengan baik.

Meski begitu, bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Viettel. Mereka memiliki kesempatan untuk tampil lebih berani dan menekan sejak awal pertandingan. Kemenangan juga akan membuka peluang bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di Grup E.

Di sisi lain, FC Seoul menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Wakil Korea Selatan itu belum meraih poin setelah kalah 0-3 dari Melbourne Victory dalam pertandingan sebelumnya. Mereka juga belum mencetak gol dalam dua laga awal ACL Two musim ini.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi FC Seoul. Mereka harus meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir jika ingin membawa pulang hasil positif dari Hanoi.

Walaupun penampilan di kompetisi Asia belum memuaskan, performa FC Seoul di kompetisi domestik memperlihatkan bahwa mereka masih mampu mencetak gol. Dalam dua pertandingan terakhir yang tercatat, FC Seoul bermain imbang 1-1 melawan Gangwon FC dan 2-2 saat menghadapi Gimcheon Sangmu FC.

Hasil itu bisa menjadi modal bagi tim tamu untuk memperbaiki permainan. Namun, mereka tetap perlu membenahi pertahanan agar tidak kembali kehilangan poin akibat kesalahan sendiri.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persib vs Viettel: Maung Bandung Punya Masalah Kebugaran - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persib vs Viettel: Maung Bandung Punya Masalah Kebugaran

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.10 WIB

Perayaan Lima Abad Jakarta, Rano Karno Undang FC Seoul ke Ibu Kota - Image
Jabodetabek

Perayaan Lima Abad Jakarta, Rano Karno Undang FC Seoul ke Ibu Kota

Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.56 WIB

Bali United Resmi Datangkan Marko Dugandzic, Eks FC Seoul Jadi Rekrutan Terakhir Musim Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Bali United Resmi Datangkan Marko Dugandzic, Eks FC Seoul Jadi Rekrutan Terakhir Musim Ini

Rabu, 30 September 2026 | 13.33 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore