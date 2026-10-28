Prediksi Skor Kashima Antlers vs Pohang Steelers: Tuan Rumah Diuntungkan Hasil Rekor Pertemuan

Kashima Antlers. (Istimewa)
JawaPos.com - Kashima Antlers akan menjamu Pohang Steelers pada matchday ketiga Liga Champions Elit AFC 2026/2027, Rabu (28/10/2026).
Pertandingan ini akan berlangsung di Mercari Stadium atau Kashima Soccer Stadium dengan jadwal kick-off pukul 17.00 WIB.
Kashima Antlers punya modal bagus untuk menghadapi pertandingan ini. Wakil Jepang tersebut selalu menang dalam dua laga awal dan kini mengoleksi enam poin. Sementara itu, Pohang Steelers justru belum meraih poin setelah kalah dalam dua pertandingan sebelumnya.
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Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Kashima. Mereka tentu ingin menjaga tren positif sekaligus mempertahankan posisi di klasemen Wilayah Timur. Namun, Pohang juga membutuhkan hasil bagus agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan.
Performa Kashima sejauh ini cukup meyakinkan. Mereka membuka perjalanan di kompetisi dengan kemenangan besar 7-1 atas Newcastle Jets. Pada pertandingan berikutnya, Kashima kembali meraih tiga poin setelah mengalahkan Cong An Ha Noi dengan skor 1-0.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kashima punya kemampuan menyerang yang cukup baik. Meski tidak selalu menang dengan skor besar, mereka juga mampu menjaga keunggulan ketika menghadapi lawan yang memberikan perlawanan lebih ketat.
Aleksandar Cavric menjadi salah satu pemain yang layak diperhatikan dalam pertandingan nanti. Penyerang tersebut diharapkan bisa membantu Kashima membongkar pertahanan Pohang dan memanfaatkan peluang yang tercipta di depan gawang.
Di sisi lain, Pohang Steelers masih harus mencari cara untuk bangkit. Mereka mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-3 dari Beijing FC, kemudian kembali tumbang setelah kalah 0-2 dari Johor Darul Ta'zim.
Dua hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pohang, terutama dalam memperbaiki pertahanan dan penyelesaian akhir. Menghadapi Kashima yang sedang percaya diri tentu bukan perkara mudah. Mereka harus tampil lebih disiplin jika ingin membawa pulang poin dari Jepang.
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Jawa Pos
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