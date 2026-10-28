Prediksi Skor AC Milan vs Bologna: Rossoneri Buru 3 Poin demi Dekati Puncak Klasemen

JawaPos.com - AC Milan memburu tiga poin saat menjamu Bologna di San Siro dalam lanjutan Serie A pada Rabu (28/10) malam demi menjaga persaingan di papan atas.

Rossoneri mengincar kemenangan ketiga beruntun di liga sekaligus memangkas jarak empat poin dari Inter Milan sebelum kedua tim bertemu dalam Derby della Madonnina akhir pekan ini.

Milan menyambut pertandingan tersebut setelah mengalahkan Udinese melalui gol Christian Pulisic dan Omari Hutchinson.

Hasil itu menjadi respons positif seusai mereka menelan kekalahan 0-3 dari Bournemouth di Liga Europa dalam pertandingan yang diwarnai kartu merah.

Bologna juga datang dengan modal kemenangan. Rossoblu menundukkan Cagliari 2-0 di kandang lawan berkat gol Nicolo Casale dan Federico Bernardeschi selepas turun minum.

AC Milan Ingin Menjaga Momentum sebelum Derby Kemenangan atas Udinese mempertahankan posisi Milan di empat besar sekaligus memperpanjang catatan tanpa kekalahan mereka di Serie A bersama Ruben Amorim.

Rossoneri menjadi salah satu dari empat tim yang belum tersentuh kekalahan di kompetisi tersebut.

Namun, konsistensi masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan. Sepanjang 2026, Milan belum mampu mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Serie A.