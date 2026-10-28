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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 28 Oktober 2026 | 16.02 WIB

Prediksi Skor Liverpool vs Chelsea: The Reds Berpeluang Permalukan Skuad Xabi Alonso

Liverpool membidik tiket perempat final Carabao Cup saat menjamu Chelsea asuhan Xabi Alonso di Anfield. The Reds diprediksi menang tipis 3-2. (Livepool)&nbsp; - Image

Liverpool membidik tiket perempat final Carabao Cup saat menjamu Chelsea asuhan Xabi Alonso di Anfield. The Reds diprediksi menang tipis 3-2. (Livepool)&nbsp;

JawaPos.com - Liverpool diprediksi mengalahkan Chelsea 3-2 dalam putaran keempat Piala Liga Inggris di Anfield, Kamis (29/10) pukul 03.00 WIB, untuk merebut tiket perempat final.

Tren empat kemenangan beruntun menjadi modal pasukan Andoni Iraola menghadapi tim asuhan Xabi Alonso yang baru menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur.

Pertandingan ini sekaligus menjadi kepulangan Alonso ke markas mantan klubnya.

Namun, kali ini dia datang membawa kepentingan Chelsea untuk menghentikan langkah Liverpool di Carabao Cup.

Liverpool Lebih Stabil, Chelsea Masih Sulit Konsisten

Liverpool memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih empat kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Kemenangan 2-0 atas Brighton pada laga terakhir juga menghadirkan clean sheet pertama mereka dalam lima pertandingan.

Sebelumnya, Liverpool memperlihatkan kemampuan membalikkan keadaan ketika menundukkan Villarreal 4-3 di Liga Champions.

Mereka mampu bangkit meski tertinggal dua gol dalam setengah jam pertama.

Rentetan hasil positif itu menjadi respons setelah kekalahan 0-3 dari Manchester City.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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