Prediksi Skor Liverpool vs Chelsea: The Reds Berpeluang Permalukan Skuad Xabi Alonso

JawaPos.com - Liverpool diprediksi mengalahkan Chelsea 3-2 dalam putaran keempat Piala Liga Inggris di Anfield, Kamis (29/10) pukul 03.00 WIB, untuk merebut tiket perempat final.

Tren empat kemenangan beruntun menjadi modal pasukan Andoni Iraola menghadapi tim asuhan Xabi Alonso yang baru menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur.

Pertandingan ini sekaligus menjadi kepulangan Alonso ke markas mantan klubnya.

Namun, kali ini dia datang membawa kepentingan Chelsea untuk menghentikan langkah Liverpool di Carabao Cup.

Liverpool Lebih Stabil, Chelsea Masih Sulit Konsisten Liverpool memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih empat kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Kemenangan 2-0 atas Brighton pada laga terakhir juga menghadirkan clean sheet pertama mereka dalam lima pertandingan.

Sebelumnya, Liverpool memperlihatkan kemampuan membalikkan keadaan ketika menundukkan Villarreal 4-3 di Liga Champions.

Mereka mampu bangkit meski tertinggal dua gol dalam setengah jam pertama.