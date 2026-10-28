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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 28 Oktober 2026 | 14.53 WIB

Prediksi Skor Sunderland vs Brentford: The Bees Bidik Kemenangan di Stadium of Light

Stadium of Light Caption: Brentford membidik kemenangan atas Sunderland di Stadium of Light untuk mengamankan tiket perempat final Carabao Cup. (Brentford)&nbsp; - Image

Stadium of Light Caption: Brentford membidik kemenangan atas Sunderland di Stadium of Light untuk mengamankan tiket perempat final Carabao Cup. (Brentford)&nbsp;

JawaPos.com - Brentford diprediksi mengalahkan Sunderland 2-0 di Stadium of Light pada putaran keempat Carabao Cup, Kamis (29/10) pukul 02.45 WIB, untuk merebut tiket perempat final.

The Bees datang dengan catatan tandang tanpa kekalahan di liga musim ini, sedangkan tuan rumah harus membagi tenaga antara perjuangan keluar dari dasar klasemen Premier League dan kompetisi Eropa.

Pertemuan ini berlangsung lebih dari tujuh pekan setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Gtech Community Stadium.

Namun, kondisi menjelang duel kali ini memberikan alasan lebih kuat untuk menempatkan Brentford sebagai favorit, terutama melihat konsistensi hasil dan pilihan pemain yang tersedia.

Mengapa Sunderland Rentan Tersingkir di Kandang?

Sunderland menghadapi pertandingan ini dengan bekal kurang meyakinkan setelah hanya mengumpulkan lima poin dalam delapan laga Premier League.

Tim asuhan Regis Le Bris terbenam di posisi terbawah, sehingga kebutuhan memperbaiki hasil di liga ikut membayangi persiapan menghadapi Brentford.

Menurut Le Bris, aspek paling positif adalah cara tim bermain dengan menunjukkan identitas Sunderland, meski hasil akhirnya belum cukup untuk mengangkat posisi mereka dari dasar klasemen.

Sang pelatih mendorong pemainnya untuk “merangkul tantangan baru” ketika menjalani kompetisi domestik dan Liga Europa secara bersamaan.

Setelah Brentford, Sunderland masih ditunggu Coventry City, Dinamo Zagreb, dan Chelsea, sehingga pengelolaan tenaga menjadi bagian penting dalam menentukan susunan pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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