Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 28 Oktober 2026 | 14.07 WIB

Prediksi Skor Gamba Osaka vs Buriram United di Liga Champions Elit AFC 2026/27

Ilustrasi skuad Gamba Osaka. (Istimewa) - Image

Ilustrasi skuad Gamba Osaka. (Istimewa)

JawaPos.com - Gamba Osaka akan menjamu Buriram United pada matchday ketiga Liga Champions Elit AFC 2026/27, Rabu (28/10) pukul 19.00 waktu setempat atau 17.00 WIB.

Bermain di Panasonic Stadium Suita, wakil Jepang tersebut lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan atas tamunya dari Thailand.

Gamba Osaka punya keuntungan bermain di kandang sendiri, sementara Buriram United datang dengan modal kurang meyakinkan setelah baru mengumpulkan satu poin di kompetisi Asia musim ini.

Gamba Osaka diperkirakan bakal tampil menyerang sejak awal pertandingan.

Dukungan suporter tuan rumah bisa menjadi tambahan motivasi bagi mereka untuk menguasai jalannya laga dan menekan pertahanan Buriram United.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal Gamba Osaka. Mereka mampu mencatatkan rata-rata 3,5 gol per pertandingan pada awal kompetisi ini.

Catatan tersebut membuat tuan rumah cukup layak diunggulkan, meski tetap harus menjaga konsistensi permainan sepanjang 90 menit.

Takashi Usami dan Issam Jebali diperkirakan menjadi pemain yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan.

Pergerakan keduanya di area depan diharapkan mampu menciptakan peluang sekaligus menyulitkan barisan belakang Buriram United.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Al Qadisiyah FC vs Al Sadd di ACLE, Siapa yang Bakal Menang? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Al Qadisiyah FC vs Al Sadd di ACLE, Siapa yang Bakal Menang?

Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.17 WIB

Prediksi Skor Al Ain vs Tractor FC di ACLE, Tuan Rumah Incar Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Al Ain vs Tractor FC di ACLE, Tuan Rumah Incar Kemenangan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.07 WIB

Prediksi Skor Al Ahli vs Al Gharafa di ACLE, Tuan Rumah Diunggulkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Al Ahli vs Al Gharafa di ACLE, Tuan Rumah Diunggulkan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.58 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore