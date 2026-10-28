Prediksi Skor Gamba Osaka vs Buriram United di Liga Champions Elit AFC 2026/27

Ilustrasi skuad Gamba Osaka. (Istimewa)
JawaPos.com - Gamba Osaka akan menjamu Buriram United pada matchday ketiga Liga Champions Elit AFC 2026/27, Rabu (28/10) pukul 19.00 waktu setempat atau 17.00 WIB.
Bermain di Panasonic Stadium Suita, wakil Jepang tersebut lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan atas tamunya dari Thailand.
Gamba Osaka punya keuntungan bermain di kandang sendiri, sementara Buriram United datang dengan modal kurang meyakinkan setelah baru mengumpulkan satu poin di kompetisi Asia musim ini.
Gamba Osaka diperkirakan bakal tampil menyerang sejak awal pertandingan.
Dukungan suporter tuan rumah bisa menjadi tambahan motivasi bagi mereka untuk menguasai jalannya laga dan menekan pertahanan Buriram United.
Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal Gamba Osaka. Mereka mampu mencatatkan rata-rata 3,5 gol per pertandingan pada awal kompetisi ini.
Catatan tersebut membuat tuan rumah cukup layak diunggulkan, meski tetap harus menjaga konsistensi permainan sepanjang 90 menit.
Takashi Usami dan Issam Jebali diperkirakan menjadi pemain yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan.
Pergerakan keduanya di area depan diharapkan mampu menciptakan peluang sekaligus menyulitkan barisan belakang Buriram United.
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