Prediksi Skor Bournemouth vs Aston Villa: The Villans Bidik Kemenangan di Kandang Lawan

Aston Villa membidik kemenangan di markas Bournemouth pada putaran keempat Carabao Cup setelah menundukkan Manchester City 2-1. (Aston Villa)
JawaPos.com - Aston Villa diprediksi mengalahkan Bournemouth 3-2 pada putaran keempat Carabao Cup di Stadion Vitality, Kamis (29/10) pukul 02.45 WIB, dalam duel dua tim yang baru menumbangkan klub Manchester.
Kedalaman skuad menjadi modal The Villans untuk mempermalukan tuan rumah dan melangkah ke babak berikutnya, meski Bournemouth sedang menikmati rangkaian empat kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.
Pertemuan ini mempertemukan dua kesebelasan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil mengesankan di Premier League.
Namun, rencana rotasi pemain dari Marco Rose dan Unai Emery berpotensi menghadirkan wajah berbeda dibandingkan pertandingan liga akhir pekan lalu.
Di Premier League, Bournemouth kini menempati peringkat ke-13, tetapi hanya terpaut dua poin dari posisi keenam dalam klasemen yang rapat.
Selain kekalahan menghadapi Liverpool dan Chelsea, mereka tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan lainnya di seluruh kompetisi, dengan enam kemenangan serta tiga hasil imbang.
Aston Villa datang dengan catatan enam kemenangan dan satu hasil imbang dari tujuh pertandingan terakhir.
Konsistensi tersebut menjadi alasan utama The Villans layak diunggulkan, meskipun Bournemouth memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
Produktivitas menjadi senjata paling berbahaya Aston Villa karena mereka mencetak 20 gol sepanjang tujuh pertandingan tersebut.
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