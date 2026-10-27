Prediksi Bradford City vs Peterborough United: The Bantams Selangkah Lagi ke Perempat Final Carabao

JawaPos.com - Bradford City akan menjamu Peterborough United pada putaran keempat Carabao Cup 2026 di Valley Parade, Rabu (28/10/2026) kick off pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengamankan tiket ke perempat final sekaligus melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi piala domestik Inggris.

Bradford City datang dengan modal cukup baik setelah melewati tiga putaran sebelumnya.

The Bantams membuka perjalanan dengan kemenangan 2-0 atas Rochdale, kemudian menyingkirkan Burnley melalui adu penalti pada putaran kedua. Pada putaran ketiga, mereka kembali menunjukkan performa meyakinkan dengan mengalahkan Leyton Orient 3-1 di kandang lawan.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Bradford City mampu menjaga konsistensi ketika menghadapi pertandingan piala. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Graham Alexander tersebut.

Performa Bradford City di League One turut memberikan gambaran positif. Mereka telah mencatatkan enam kemenangan dan empat hasil imbang dari 12 pertandingan. Hasil itu menjadi modal penting untuk menghadapi Peterborough United yang masih berusaha memperbaiki posisinya di kompetisi liga.

Di sisi lain, Peterborough United datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya meyakinkan. The Posh baru meraih dua kemenangan dari 12 pertandingan League One. Mereka juga tertinggal 12 poin dari Bradford City di klasemen, sehingga laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu.

Meski demikian, perjalanan Peterborough di Carabao Cup tidak bisa dianggap remeh. Mereka berhasil melewati Bristol Rovers dan Watford dalam waktu normal pada putaran sebelumnya. Saat menghadapi Barnsley, Peterborough bahkan mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-88 sebelum akhirnya memastikan kelolosan melalui adu penalti setelah bermain imbang 3-3.