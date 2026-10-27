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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 28 Oktober 2026 | 04.17 WIB

Prediksi Skor Elversberg vs Darmstadt 98: Tuan Rumah Incar Tiket ke Putaran Ketiga DFB-Pokal

Elversberg menjamu Augsburg dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Waldstadion an der Kaiserlinde, Sabtu (17/10/2026), dengan kedua tim berambisi mengakhiri tren tanpa kemenangan. (Augsburg) - Image

Elversberg menjamu Augsburg dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Waldstadion an der Kaiserlinde, Sabtu (17/10/2026), dengan kedua tim berambisi mengakhiri tren tanpa kemenangan. (Augsburg)

JawaPos.com - Elversberg akan menjamu SV Darmstadt 98 pada putaran kedua DFB-Pokal, Rabu, 28 Oktober 2026 di Urshaparm Arena, Kick Off pukul 02.30 WIB.

Pertandingan yang berlangsung di Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di kompetisi sepak bola tertua di Jerman tersebut.

Elversberg memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi laga ini, terutama karena bermain di kandang sendiri. Meski performa mereka belakangan belum konsisten, tim besutan Vincent Wagner tetap memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan dan melanjutkan perjalanan di DFB-Pokal.

Pada babak pertama, Elversberg berhasil mengalahkan Duisburg dengan skor 3-1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu tampil efektif ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan. Namun, performa di kompetisi liga masih menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah.

Elversberg sempat meraih tiga kemenangan beruntun sebelum mengalami penurunan hasil. Mereka bahkan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Bundesliga. Kekalahan 0-4 dari RB Leipzig menjadi salah satu hasil yang perlu segera dilupakan agar kepercayaan diri pemain tidak semakin menurun.

Menghadapi Darmstadt, Elversberg perlu memperbaiki koordinasi lini belakang sekaligus menjaga efektivitas serangan. Dukungan suporter di kandang sendiri diharapkan membantu mereka tampil lebih percaya diri sejak menit awal.

Di sisi lain, SV Darmstadt 98 datang dengan situasi yang tidak jauh lebih baik. Tim asuhan Florian Kohfeldt masih kesulitan menemukan konsistensi di 2.Bundesliga. Dari sembilan pertandingan yang telah dijalani, mereka baru mengamankan dua kemenangan dan masih berada di dasar klasemen.

Kemenangan 3-1 atas Energie Cottbus setelah jeda internasional bisa menjadi suntikan motivasi bagi Darmstadt. Namun, catatan tandang mereka masih mengkhawatirkan setelah mengalami tiga kekalahan beruntun saat bermain di markas lawan.

Darmstadt perlu memanfaatkan setiap peluang yang didapat sekaligus mengurangi kesalahan di area pertahanan. Jika terlalu mudah kehilangan bola, mereka berpotensi kesulitan menghadapi tekanan Elversberg, terutama ketika tuan rumah bermain agresif.

Editor: Banu Adikara
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