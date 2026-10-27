Prediksi Skor Dortmund vs Werder Bremen di DFB Pokal: Tuan Rumah Waspadai Tim Tamu

JawaPos.com - Borussia Dortmund akan menghadapi Werder Bremen pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di Signal Iduna Park, Rabu (28/10/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini akan berlangsung pada pukul 02.45 WIB dan diperkirakan akan berlangsung ketat. Dortmund lebih diunggulkan berkat keuntungan bermain di kandangnya sendiri.

Meski demikian, Werder Bremen tidak bisa dianggap remeh. Tim besutan Daniel Thioune tersebut sedang berada dalam tren positif dan berpeluang menyulitkan tuan rumah.

Nama Niclas Füllkrug juga menjadi perhatian karena penyerang itu berkesempatan menghadapi mantan klubnya dalam pertandingan penting ini.

Dortmund mengincar kemenangan untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi DFB Pokal. Die Schwarzgelben terakhir kali menjuarai DFB Pokal pada musim 2020/2021 dan tentu ingin kembali meraih hasil maksimal di ajang tersebut.

Kepercayaan diri Dortmund meningkat setelah mereka mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 1-0 pada pertandingan Bundesliga sebelumnya. Hasil itu menjadi modal penting untuk menghadapi Bremen, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Performa kandang Dortmund juga cukup meyakinkan. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan kandang terakhir dan mampu mencetak total 11 gol dalam periode tersebut. Catatan ini menjadi salah satu alasan Dortmund lebih difavoritkan untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Namun, Bremen memiliki alasan untuk optimistis. Mereka baru saja meraih kemenangan 3-2 atas Mainz 05 dan belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Rinciannya, Bremen mencatat tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.