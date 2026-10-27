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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.55 WIB

Prediksi Skor FC Köln vs Union Berlin: Tuan Rumah Tertekan, Tim Tamu Siap Curi Kemenangan

FC Koln diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di RheinEnergieSTADION. (Werder Bremen) - Image

FC Koln diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di RheinEnergieSTADION. (Werder Bremen)

JawaPos.com - FC Köln akan menghadapi Union Berlin pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di RheinEnergieSTADION, Rabu (28/10/2026) dini hari WIB.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 02.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah menjalani sejumlah laga yang kurang memuaskan.

Köln datang dengan tekanan besar menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Schalke 04. Hasil tersebut memperpanjang catatan kurang meyakinkan mereka di kompetisi domestik sekaligus memunculkan kritik dari sebagian suporter terhadap pelatih René Wagner.

Situasi itu membuat pertandingan melawan Union Berlin memiliki arti penting bagi Köln. Selain mengejar tiket ke babak 16 besar, mereka juga membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain dan pendukungnya.

Namun, misi tersebut tidak akan mudah. Union Berlin justru menunjukkan performa yang lebih stabil menjelang pertandingan ini. Tim berjuluk Die Eisernen tersebut tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir, dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Köln hanya mampu meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan liga terakhir. Mereka juga mencatatkan tiga kekalahan dan dua hasil imbang dalam periode tersebut. Catatan ini menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi skuad asuhan Wagner.

Meski demikian, Köln memiliki modal yang bisa dimanfaatkan, yakni penampilan mereka di kandang sendiri. RheinEnergieSTADION sejauh ini menjadi tempat yang cukup bersahabat bagi tuan rumah. Mereka belum terkalahkan di kandang musim ini, dengan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Dukungan suporter diharapkan bisa membantu Köln tampil lebih berani sejak menit awal. Mereka perlu memperbaiki penyelesaian akhir setelah gagal mencetak gol saat menghadapi Schalke. Jika kembali kesulitan memanfaatkan peluang, tekanan terhadap tim bisa semakin besar.

Köln sendiri melaju ke putaran kedua DFB Pokal setelah mengalahkan Würzburger Kickers dengan skor 2-1. Dua gol Isak Johannesson pada babak kedua memastikan langkah mereka berlanjut di kompetisi piala.

Editor: Banu Adikara
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