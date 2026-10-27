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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.45 WIB

Prediksi Skor Borussia Mönchengladbach vs Karlsruher SC: Kevin Diks Terancam Absen di DFB Pokal

Borussia Monchengladbach tekuk VfB Stuttgart. (@borussia/Instagram) - Image

Borussia Monchengladbach tekuk VfB Stuttgart. (@borussia/Instagram)

JawaPos.com - Borussia Mönchengladbach akan menghadapi Karlsruher SC pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Borussia-Park pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 02.45 WIB.

Tuan rumah membawa modal kemenangan setelah mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor 3-2 di Bundesliga.

Hasil tersebut menjadi titik balik bagi Gladbach setelah melewati periode sulit dengan enam kekalahan beruntun di kompetisi liga.

Namun, tantangan belum sepenuhnya selesai. Pelatih Alexander Blessin masih harus memikirkan komposisi lini belakang karena sejumlah pemain berpotensi absen, termasuk bek Timnas Indonesia, Kevin Diks.

Diks dikabarkan kemungkinan tidak tampil karena urusan pribadi. Kondisinya berbeda dengan Ko Itakura dan Jan Leszczyński yang juga belum tersedia akibat masalah kebugaran. Situasi ini membuat Gladbach berpeluang kembali melakukan perubahan di sektor pertahanan.

Absennya beberapa pemain tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Blessin. Apalagi, performa Gladbach di kandang belum konsisten. Mereka tercatat menelan tiga kekalahan kandang sebelum menghadapi Karlsruher SC.

Meski demikian, kemenangan atas Stuttgart bisa menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri. Gladbach juga memiliki keuntungan dari segi kualitas skuad dan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pemain muda Wael Mohya turut menjadi sorotan setelah tampil impresif ketika menghadapi Stuttgart. Pemain berusia 17 tahun tersebut mencetak gol sekaligus menyumbangkan assist. Penampilannya membuka peluang bagi Blessin untuk kembali memberikan kesempatan di ajang piala.

Editor: Banu Adikara
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