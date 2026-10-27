Prediksi Skor Hamburger SV vs Frankfurt di DFB Pokal: Tuan Rumah Dihantam Masalah Cedera

JawaPos.com - Hamburger SV akan menjamu Eintracht Frankfurt pada putaran kedua DFB Pokal 2026/2027 di Volksparkstadion, Hamburg, Rabu (28/10/2026) kick off pukul 00.00 WIB.

Kedua tim sama-sama berasal dari Bundesliga sehingga pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat, terlebih keduanya memiliki sejumlah persoalan menjelang pertemuan tersebut.

Hamburger SV mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, tim asuhan Merlin Polzin itu harus menghadapi masalah cedera pemain yang membuat pilihan di beberapa posisi menjadi terbatas.

Sementara itu, Eintracht Frankfurt datang dengan catatan pertahanan tandang yang belum meyakinkan dan berpeluang melakukan rotasi pemain.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 00.00 WIB. Bagi kedua tim, kemenangan menjadi jalan untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi piala domestik Jerman tersebut.

Hamburger SV sebenarnya memiliki modal yang cukup baik saat bermain di Volksparkstadion.

Mereka sempat meraih kemenangan atas VfB Stuttgart dan FC Köln sebelum akhirnya kalah 0-1 dari SC Paderborn. Hasil terakhir itu menghentikan rangkaian tiga kemenangan beruntun yang sebelumnya berhasil diraih HSV.

Kekalahan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Polzin. Meski demikian, performa kandang tetap bisa menjadi salah satu faktor yang membantu HSV menghadapi Frankfurt. Dukungan suporter diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain, terutama ketika pertandingan berjalan ketat.