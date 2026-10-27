Prediksi Skor Al-Ahli Dubai vs Esteghlal di AFC Champions League Elite: Duel Ketat Selisih 1 Gol!

Ilustrasi sepak bola.
JawaPos.com - Al-Ahli Dubai akan menghadapi Esteghlal pada lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Al Rashid Stadium, Dubai pada pukul 23.00 WIB.
Kedua tim sama-sama membawa modal positif sehingga duel diperkirakan berjalan ketat.
Shabab Al-Ahli memiliki keunggulan dari sisi tren kemenangan. Klub asal Uni Emirat Arab tersebut baru saja meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.
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Sementara itu, Tim tamu Esteghlal datang ke Dubai dengan catatan 12 pertandingan belum terkalahkan yang menunjukkan wakil Iran tersebut tidak bisa dianggap remeh.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Al-Ahli untuk menunjukan permainan terbaiknya sekaligus menjaga asa persaingan di kompetisi antarklub elite Asia tersebut.
Pada pertandingan terakhirnya, Al-Ahli berhasil mengalahkan Al Ain dengan skor 3-2 dalam babak 16 besar UAE President's Cup.
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Kemenangan itu memperlihatkan kemampuan mereka menjaga produktivitas gol ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas cukup baik.
Hasil tersebut juga menambah kepercayaan diri para pemain menjelang pertandingan melawan Esteghlal.
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