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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.13 WIB

Tidak Profesional dan Terlalu Besar Kepala! Gary Neville Kecam Para Pemain Manchester United

Gary Neville. (Dok Sky Sports) - Image

Gary Neville. (Dok Sky Sports)

JawaPos.com - Gary Neville melontarkan kritik keras kepada sejumlah pemain Manchester United setelah timnya kembali menelan kekalahan mengecewakan. Mantan kapten Setan Merah itu menilai beberapa pemain tidak menunjukkan profesionalisme yang semestinya dimiliki oleh pemain yang membela klub sebesar United.

Neville menyaksikan langsung kekalahan 3-0 Manchester United dari Bournemouth di Old Trafford pada Minggu melalui ruang komentator Sky Sports. Hasil tersebut semakin memperburuk situasi tim, yang sebelumnya juga dihantam kekalahan 4-0 dari Como di Liga Champions pada Rabu.

Rentetan hasil negatif itu membuat posisi Michael Carrick semakin tertekan. United kini telah menelan enam kekalahan dalam 12 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Melansir ESPN, berbicara melalui podcast miliknya, The Gary Neville Podcast, Neville menyoroti sikap sejumlah pemain yang menurutnya tidak memenuhi standar profesionalisme.

"Ada beberapa dari mereka yang tidak begitu profesional. Ada beberapa di antaranya... Saya tinggal di Manchester, mereka tidak begitu profesional, beberapa di antaranya."

Neville kemudian mengkritik gaya hidup dan kedisiplinan para pemain. Menurutnya, membela Manchester United seharusnya menuntut komitmen penuh, baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Aku tidak punya waktu untuk mereka. Ada beberapa dari mereka yang tidak tidur tepat waktu. Tidak makan makanan yang tepat. Tidak memikirkan Manchester United setiap menit setiap hari."

"Mereka tidak hidup dan bernapas untuk klub sepak bola ini, sebagaimana seharusnya, seperti yang seharusnya dilakukan oleh para profesional."

Ia juga menilai sebagian pemain mulai kehilangan kerendahan hati karena merasa memiliki status yang lebih besar daripada kenyataan di lapangan.

Editor: Banu Adikara
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