Pangeran William Ucapkan Selamat kepada Harry Kane Usai Menangkan Ballon d’Or 2026

JawaPos.com - Harry Kane mendapatkan ucapan selamat dari berbagai kalangan setelah memenangkan Ballon d’Or 2026. Salah satu ucapan yang menarik perhatian datang dari Pangeran William, Pangeran Wales sekaligus pelindung Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA).

Striker Bayern Munich dan kapten Timnas Inggris itu meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola dunia pada seremoni di London, Senin malam. Kane sekaligus mengakhiri penantian panjang sepak bola Inggris dengan menjadi pemain Inggris pertama dalam 25 tahun yang memenangkan Ballon d’Or, setelah Michael Owen meraihnya pada 2001.

Melansir ESPN, Pangeran William menyampaikan ucapan selamat melalui akun Instagram pribadinya. Ia menilai pencapaian Kane sangat layak didapatkan sekaligus memberikan apresiasi terhadap kontribusinya bagi sepak bola.

"Sungguh pencapaian yang fantastis dan sangat pantas," tulis Pangeran Wales di Instagram.

"Seorang kapten yang brilian, pemain yang luar biasa, dan seseorang yang telah memberikan begitu banyak momen tak terlupakan kepada para penggemar sepak bola di seluruh dunia."

Ucapan tersebut menambah panjang daftar penghormatan yang diterima Kane setelah malam bersejarahnya. Sebelumnya, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel juga memberikan pujian kepada sang kapten atas keberhasilannya meraih penghargaan tersebut.

Penantian yang Sudah Terlalu Lama

Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, turut menyambut kemenangan Kane dengan penuh antusias. Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi momen penting bagi sepak bola Inggris, yang sudah cukup lama tidak memiliki pemenang Ballon d’Or.