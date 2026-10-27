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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.03 WIB

Raih Socrates Award, Bukayo Saka Bagikan Kisah Inspiratif Tentang Byiringiro dari Rwanda

Bukayo Saka saat meraih Socrates Award. (Dok. Arsenal) - Image

Bukayo Saka saat meraih Socrates Award. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Bukayo Saka meraih penghargaan Socrates Award saat Ballon d'Or 2026 yang digelar di London Palladium Theatre, London, Inggris, Selasa (27/10/2026). Penghargaan tersebut diberikan kepada pemain yang melakukan aksi kemanusiaan. 

Saat diumumkan sebagai peraih penghargaan Socrates Award, Bukayo Saka menceritakan kisah Byiringiro, anak berusia 14 tahun dari Rwanda yang sempat kehilangan penglihatan.

Berkat bantuan Bukayo Saka yang bekerja sama dengan badan amal Big Shoe, dia kembali mendapatkan penglihatannya. 

"Ketika saya (Byiringiro) berusia 12 tahun, saya mulai kehilangan penglihatan. Desa saya tidak memiliki listrik dan seiring penglihatan saya memburuk, bahkan bergerak di sekitar rumah pun menjadi sulit," cerita Bukayo Saka tentang Byiringiro saat memberikan pidato kemenangan yang dilansir The Standard, Selasa (27/10/2026). 

"Lalu berkat Big Shoe, saya menerima perawatan mata yang saya butuhkan. Sekarang, saya bisa membaca papan tulis bahkan dari belakang kelas. Saya bisa menikmati masa kanak-kanak lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bersemangat tentang masa depan saya. Saya ingin menjadi guru bahasa Inggris suatu hari nanti," lanjut cerita pemain Arsenal tersebut. 

Saka mengaku selalu merasa senang sudah bisa membantu anak-anak yang kesulitan. Pemain 25 tahun tersebut merasa terhormat setelah mendapatkan Socrates Award

"Kami tahu bagaimana rasanya menjadi seorang anak dan memiliki bola di kaki Anda dan betapa bahagianya Anda. Setiap kali saya memiliki kesempatan untuk membantu anak lain merasakan perasaan itu lagi, itu penting bagi saya. Suatu kehormatan bagi saya berada di sini, dan suatu kehormatan juga menerima penghargaan ini. Atas nama semua anak yang telah kami bantu, terima kasih," pungkas Bukayo Saka. 

Proyek bantuan kerja sama antara keluarga Bukayo Saka dan Big Shoe berupa perawatan medis dan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan di London dan di seluruh dunia. 

Melansir laman resmi Arsenal, proyek tersebut juga telah membantu mendanai perumahan dan tempat penampungan darurat bagi keluarga yang mengungsi akibat gempa bumi dahsyat di Turki dan Maroko. Selain itu, Saka dan Big Shoe juga membantu lebih dari 100 anak di Nigeria dan seluruh Afrika. 

Editor: Banu Adikara
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