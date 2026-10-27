Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Cagliari: Paulo Dybala Kembali, Kekuatan Giallorossi Bertambah

JawaPos.com - AS Roma melawan Cagliari di pekan kesembilan Liga Italia di Stadio Olimpico, Rabu (28/10) pukul 02.45 WIB.

Untuk laga melawan Cagliari, Paulo Dybala bisa kembali membela AS Roma setelah absen karena cedera betis di laga melawan Real Madrid.

Meskipun demikian, Gian Piero Gasperini masih perlu melakukan tes kebugaran untuk memastikan Paulo Dybala bisa tersedia di bangku cadangan.

"Satu-satunya pemain yang mungkin kembali adalah Dybala. Kami akan melakukan tes kebugaran sore ini (kemarin) dan melihat apakah kami bisa menempatkannya di bangku cadangan setidaknya," ujar Gian Piero Gasperini.

"Itu sudah akan menjadi bonus dan saya optimis," kata Gian Piero Gasperini yang dikutip laman resmi AS Roma, Selasa (27/10).

Pelatih asal Italia tersebut memastikan ada perubahan susunan pemain melawan Cagliari.

Gasperini juga telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tim asuhan Fabio Pisacan itu.

"Mengenai rotasi, hari ini akan menjadi sesi latihan pertama kami sejak pertandingan terakhir dan sudah sehari sebelum pertandingan berikutnya," ujar Gian Piero Gasperini.