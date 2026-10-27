Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 27 Oktober 2026 | 20.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Cagliari: Paulo Dybala Kembali, Kekuatan Giallorossi Bertambah

Paulo Dybala bisa kembali bermain saat lawan Cagliari. (Dok. Paulo Dybala)&nbsp; - Image

Paulo Dybala bisa kembali bermain saat lawan Cagliari. (Dok. Paulo Dybala)&nbsp;

JawaPos.com - AS Roma melawan Cagliari di pekan kesembilan Liga Italia di Stadio Olimpico, Rabu (28/10) pukul 02.45 WIB. 

Untuk laga melawan Cagliari, Paulo Dybala bisa kembali membela AS Roma setelah absen karena cedera betis di laga melawan Real Madrid.

Meskipun demikian, Gian Piero Gasperini masih perlu melakukan tes kebugaran untuk memastikan Paulo Dybala bisa tersedia di bangku cadangan. 

"Satu-satunya pemain yang mungkin kembali adalah Dybala. Kami akan melakukan tes kebugaran sore ini (kemarin) dan melihat apakah kami bisa menempatkannya di bangku cadangan setidaknya," ujar Gian Piero Gasperini.

"Itu sudah akan menjadi bonus dan saya optimis," kata Gian Piero Gasperini yang dikutip laman resmi AS Roma, Selasa (27/10). 

Pelatih asal Italia tersebut memastikan ada perubahan susunan pemain melawan Cagliari.

Gasperini juga telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tim asuhan Fabio Pisacan itu. 

"Mengenai rotasi, hari ini akan menjadi sesi latihan pertama kami sejak pertandingan terakhir dan sudah sehari sebelum pertandingan berikutnya," ujar Gian Piero Gasperini.

"Saya akan memutuskan tim besok (hari ini) tetapi mungkin akan ada beberapa perubahan. Kami juga akan mempertimbangkan lawan kami," lanjut dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ribut saat Hadapi AS Roma, Pelatih Napoli Massimiliano Allegri Didenda Rp 202 Juta - Image
Sepak Bola Dunia

Ribut saat Hadapi AS Roma, Pelatih Napoli Massimiliano Allegri Didenda Rp 202 Juta

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.23 WIB

Prediksi Skor Roma vs Cagliari di Serie A: Giallorossi Diunggulkan Menang di Olimpico - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Roma vs Cagliari di Serie A: Giallorossi Diunggulkan Menang di Olimpico

Selasa, 27 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Prediksi Skor Napoli vs Roma: Derby del Sole yang Menentukan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Napoli vs Roma: Derby del Sole yang Menentukan

Minggu, 25 Oktober 2026 | 02.17 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore