Preston Fearon Cetak Dua Gol dari Garis Tengah, Bawa West Ham U21 Kalahkan Burnley

Preston Fearon (x @talenthunter)
JawaPos.com - Pemain muda West Ham United U21, Preston Fearon, curi perhatian berkat aksi luar biasa saat menghadapi Burnley U21 dalam pertandingan Premier League 2.
Menurut laporan Sky Sports, Fearon berhasil mencetak dua gol dari sekitar garis tengah lapangan dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi West Ham.
Dua gol tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan keberanian dan akurasi sang pemain dalam memanfaatkan posisi penjaga gawang lawan.
Pertandingan yang berlangsung pada Jumat, 23 Oktober 2026, itu awalnya dibuka oleh Riley Hargan. Ia membawa West Ham unggul pada menit ke-23 melalui penyelesaian yang membuat tim tuan rumah memimpin.
Fearon kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat tendangan jarak jauh dari dekat garis tengah. Bola melambung melewati penjaga gawang Burnley dan masuk ke dalam gawang, menghasilkan gol yang mengejutkan.
Fearon belum berhenti sampai di situ. Menjelang akhir babak pertama, ia kembali melepaskan tembakan dari jarak jauh dan mencetak gol keduanya pada menit tambahan babak pertama.
Dua gol tersebut membuat West Ham unggul 3-0 saat turun minum. Aksi Fearon menjadi momen paling mencolok dalam pertandingan tersebut, terlebih karena kedua golnya tercipta melalui tendangan dari area lapangan yang jauh dari gawang lawan.
Burnley berusaha bangkit setelah jeda dan akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui penalti Zach Johnson pada menit ke-78. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk mengubah hasil akhir.
West Ham mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dan mengamankan kemenangan 3-1 di hadapan pendukungnya.
Hasil pertandingan ini menjadi tambahan penting bagi West Ham U21 dalam perjalanan mereka di kompetisi Premier League 2. Sementara itu, dua gol jarak jauh Fearon memperlihatkan kemampuan pemain muda untuk mengambil peluang ketika melihat posisi kiper yang kurang ideal.
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Jawa Pos
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